video suggerito

Geolier e il suo primo libro, dalla rima in Maradona all’annuncio di Per Sempre: “C’è di meglio che stare per strada” Geolier ha annunciato il suo esordio letterario con Per Sempre (edito da Mondadori): qui il racconto di un desiderio espresso un anno fa in Maradona e raccontato nell’intervista a Fanpage.it. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Vincenzo Nasto

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Geolier e la copertina del libro Per Sempre, via Comunicato Stampa

Il prossimo 19 novembre, Geolier esordirà con la sua prima opera letteraria, una biografia dal titolo Per Sempre (edita da Mondadori). Il rapper ha annunciato su Instagram l'uscita del suo libro, legata anche a un messaggio di speranza nei confronti dei ragazzi più giovani: "Ho scritto un libro perché la mia speranza è che i ragazzi che mi seguono capiscano che c’è di meglio che stare in mezzo alla strada. Non esiste una pozione magica ma spero che la mia storia, come non l'ho mai raccontata fino ad oggi, possa ispirarvi". Il primo viaggio letterario di Geolier comincia da lontano, addirittura raccontato in una canzone del 2023, contenuta nell'album più venduto dell'anno: Il Coraggio Dei Bambini. Infatti, nella canzone Maradona, Geolier canta: "Me legg' nu libr' chiam' a' Mondadori, ce ric' ch'ancor' n'è temp' d"o libr', si va tutt' cos' comm'adda ì, fra, cocche ann' m'hann"a fá sulament' nu film (Leggo un libro, chiama la Mondadori, dico che ancora non è tempo per un libro, se tutto va come deve andare, fra qualche anno dovranno fare solamente un film su di me).

Geolier parlava così del suo primo libro nell'intervista a Fanpage.it

Nella bio del progetto, firmato con il giornalista Federico Vacalebre, Geolier descrive così la natura di Per Sempre: "Non sono più nu muccusiello, chi sono? Il coraggio di un bambino di periferia mi ha dato il rap come arma di espressione, di resistenza, non dico ‘resilienza' solo perché ho capito che è na parola che si porta, e pe' mme le parole non devono essere di moda, ma pietre. Pietre quando parlano di strada, pietre quando parlano d'amore, pietre quando parlo di voi, pietre quando parlo di me, che poi ci assomigliammo assaje". Una trasformazione rispetto solo a qualche anno fa, quando nell'intervista a Fanpage.it, aveva confessato: "Non è il momento. Dovrei raccontare qualcosa, ma se faccio un libro adesso non avrebbe senso. Io voglio raccontare nel libro come diventare qualcuno, voglio arrivare a quell’attitudine per poter scrivere un libro. Ciò che posso raccontare adesso, lo faccio nei pezzi. Un libro è qualcosa di più complesso".

La ribalta nazionale dopo il disco più venduto dell'anno e la partecipazione al Festival di Sanremo 2024

E quel salto sembra esser arrivato, trainato dal grande successo nel 2023 grazie al disco più venduto dell'anno, Il Coraggio Dei Bambini, ma soprattutto attraverso un riconoscimento mainstream legato alla sua partecipazione al Festival di Sanremo. Un secondo posto finale, non scevro da polemiche, ma che ha mostrato quanto la figura di Geolier sia ormai un riferimento nel racconto musicale in Italia. L'annuncio di Per Sempre arriva a poche ore dall'assassinio del giovane Santo Romano, con Geolier che si era espresso in una storia su Instagram scrivendo: "Facili omicidi, la Napoli che non vorrei: basta".