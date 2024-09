Funerali di Nadia Ferrari, l’ultimo abbraccio alla madre di Marco Mengoni: “Il suo sorriso ci mancherà”

video suggerito

A cura di Redazione Music

Marco Mengoni e la madre Nadia Ferrari

Si sono svolti oggi i funerali di Nadia Ferrari, madre di Marco Mengoni, scomparsa lo scorso 22 settembre a 65 anni. Le esequie si sono tenute questa mattina alle 11 nel Duomo dei Santi Pietro e Caterina di Ronciglione, la città che ha dato i natali proprio al cantante e dove viveva la madre. C'era una folla di gente ad aspettare il carro, per dare l'ultimo saluto alla donna e le condoglianze al cantautore: stando a quanto riporta l'ANSA quando il carro funebre è arrivato "tutta la popolazione era presente per stringersi attorno al loro beniamino, e per dare l'ultimo saluto alla madre che era conosciutissima in paese, e in egual misura amata".

Il funerale di Nadia Ferrari, madre di Mengoni

Sul sagrato erano presenti tanti fiori, compresi quelli di Sony Music Italia e di Nino D'Angelo, che proprio qualche mese fa ha ospitato Mengoni durante il suo concerto allo stadio Maradona di Napoli, proprio là dove il cantautore di Ronciglione ha dato appuntamento ai fan partenopei per il 2025. La cerimonia funebre, però, è stata riservata esclusivamente alla famiglia e agli amici, tenendola privata: "Una persona solare, sempre sorridente e che trasmetteva agli altri simpatia, questa era Nadia – ha detto dall'altare il sacerdote don Silvio Iacomi -. Affrontava la vita con la forza della semplicità delle persone buone. Il suo sorriso ci mancherà immensamente".

La canzone Luce dedicata a lei

Al momento dell'uscita della bara dalla Chiesa la folla si è stretta attorno a Mengoni e al padre "poi il corteo funebre è partito alla volta del piccolo cimitero di Ronciglione dove la donna avrà sepoltura" riporta ancora l'agenzia. Marco Mengoni aveva dedicato alla madre la canzone Luce e durante la presentazione dell'album aveva detto: "Ho dedicato una canzone a mia mamma; nel primo video, ‘Cambia un uomo', c'è mio padre, sono le persone che amo di più, quindi dovevano essere in questo momento della mia vita, in questo momento di cambiamento e crescita, in cui mi sono messo molto a confronto con me stesso".

La dedica della vittoria di Sanremo

E alla madre aveva dedicato anche la vittoria dell'ultimo Festival di Sanremo con il brano Due vite: "Dedico questo Festival alla donna che mi ha messo al mondo. Devo ringraziare la vita per avermi fatto superare delle esperienze forti che però ti forgiano e ti fanno crescere. Parlo di esperienze di vita privata che sono molto delicate". Subito dopo quella vittoria, intervistato da Mara Venier, Mengoni scherzò anche sulla telefonata che le fece: "Ho chiamato mia madre e non mi ha risposto per ben due volte. Quando mi ha risposto mi ha spiegato che stava festeggiando in piazza e non poteva parlarmi".