Quando Marco Mengoni vinse Sanremo e lo dedicò alla mamma, che commentò: "Per noi è motivo di orgoglio" Dopo il trionfo a Sanremo 2023, Marco Mengoni aveva provato a chiamare sua madre Nadia Ferrari, senza ottenere risposta. Il cantante le aveva dedicato la vittoria al Festival.

"Ho chiamato mamma ma non mi ha risposto, ho provato a telefonarle per ben due volte" raccontava Marco Mengoni a poche ore dalla sua vittoria a Sanremo 2023. Il legame tra il cantante e sua madre Nadia Ferrari – scomparsa domenica 22 settembre a 61 anni – era forte e li univa anche nella musica. Era stata lei la prima a credere nella sua carriera artistica, ottenendo come ricompensa la dedica della vittoria al Festival della canzone italiana. Il gesto da parte del figlio aveva "emozionato e toccato nel profondo dell'anima" la mamma che lo aveva seguito da Ronciglione. Ed è proprio nel paese di origine che si terranno i funerali martedì 24 settembre.

Marco Mengoni dopo il trionfo a Sanremo 2023: "Ho chiamato mia madre ma non mi ha risposto"

A poche ore dalla vittoria a Sanremo 2023 con il brano Due Vite, Marco Mengoni era stato ospite di Mara Venier. "La prima telefonata che hai fatto?" gli chiedeva la conduttrice. "Ho chiamato mia madre e non mi ha risposto per ben due volte – rispondeva l'artista sorridendo – Quando mi ha risposto mi ha spiegato che stava festeggiando in piazza e non poteva parlarmi". Nadia Ferrari, infatti, si trovava a Ronciglione, paese d'origine dell'artista, per celebrare la vittoria di suo figlio.

Marco Mengoni: "Dedico il Festival alla donna che mi ha messo al mondo"

Anche in occasione della conferenza finale del Festival Marco Mengoni aveva rivolto un pensiero a sua madre. "Dedico questo Festival soprattutto alla donna che mi ha messo al mondo", aveva annunciato il cantante. "Devo ringraziare la vita per avermi fatto superare delle esperienze forti che però ti forgiano e ti fanno crescere – aveva continuato – Parlo di esperienze di vita privata che non tirerò fuori perché sono molto delicate e vorrei che restassero lì". Nadia Ferrari, a La Repubblica, aveva commentato il successo di Mengoni: "La vittoria di Marco ci ha dato una sensazione di grande orgoglio. Siamo rimasti tutti felici, contentissimi, orgogliosi di lui e del risultato". Aveva aggiunto, infine, di aver provato "emozioni enormi, grandissime, che ti toccano nel profondo dell'anima" dopo aver sentito le parole di suo figlio.