video suggerito

Francesco Renga rinvia il tour per problemi di salute: “Sono mortificato, solo l’idea mi fa impazzire” L’artista ha spiegato: “Mi sono beccato una bronchite, che poi si è trasformata in una laringite virale”. Come chiedere il rimborso dei biglietti acquistati. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

159 CONDIVISIONI condividi chiudi

Francesco Renga è costretto a rinviare l'inizio del tour per problemi di salute. L'artista ha annunciato la notizia su Instagram, dicendosi mortificato per l'accaduto. A causa di una bronchite trasformatasi in laringite virale, si vede costretto a fermarsi. A saltare saranno le due date iniziali: quella di sabato 31 maggio a Enna e quella di domenica 1 giugno a Floridia (Siracusa). Come ottenere il rimborso dei biglietti acquistati.

Perché Francesco Renga ha annullato due date del tour

Francesco Renga ha pubblicato nelle storie su Instagram un post nel quale ha annunciato di vedersi costretto a fermarsi per problemi di salute. L'artista si è detto mortificato:

Non mi è mai capitato in 40 anni di concerti e tour. Per la prima volta mi trovo costretto ad annullare queste prime due date siciliane. Finite le prove, settimana scorsa, mi sono beccato una bronchite, che poi si è trasformata in una laringite virale. Ho aspettato la visita di stamattina perché volevo assolutamente non deludere nessuno, perché questa cosa mi mortifica. Mi fa impazzire solo l'idea! Purtroppo la situazione non è migliorata, l'otorino ha sconsigliato vivamente ogni sforzo vocale per non compromettere la guarigione e così l'intero tour. Mi dispiace così tanto e sento il peso di questa responsabilità. Chiedo scusa a voi, ai miei musicisti, a tutte le persone che lavorano per questo meraviglioso tour che sta per partire e ai miei collaboratori. A presto.

Come ottenere il rimborso dei biglietti acquistati

Friends & Partners ha confermato la notizia: "A causa di una laringite che ha colpito l'artista, vengono annullate le prime due date del tour "Angelo Venti Live" di Francesco Renga previste sabato 31 maggio, a Piazza Armerina (Enna) e domenica 1 giugno a Floridia (Siracusa)". Quindi hanno dato indicazioni su come ottenere il rimborso dei biglietti acquistati:

Per gli acquirenti della data di Piazza Armerina (EN) sarà possibile richiedere il rimborso fino al 6/06/2025 attraverso TicketOne o il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto. Per info Info@gomadconcerti.com