Francesco Guccini lascia X, l'attacco a Elon Musk: "Ho idee distanti anni luce dalle sue" Francesco Guccini, a pochi giorni dalle sue parole contro il governo di Giorgia Meloni, ha deciso di abbandonare la piattaforma X, con un attacco a Elon Musk: "Ha delle idee che sono lontane anni luce dalle mie. Non ho alcun interesse a comunicare su una piattaforma che contribuisce a plasmare narrazioni e a manipolare pensieri politici".

A cura di Vincenzo Nasto

Guccini, foto di Mattia Zoppellaro

L'arrivo di Elon Musk alla guida del Dipartimento per l'Efficienza Governativa negli Stati Uniti, dopo la vittoria alle presidenziali di Donald Trump, ha messo in essere una fuga di pubblico dalla sua piattaforma più famosa: X. Dopo aver prelevato Twitter nel 2022 per una cifra intorno ai 44 miliardi di dollari, sempre più artisti hanno sottolineato come l'ambiente sulla piattaforma sia diventato più divisivo e propagandistico, abbandonandola. L'ultimo, in ordine di tempo, è uno dei più grandi autori della musica italiana: stiamo parlando di Francesco Guccini. L'uomo, come riporta Repubblica, ha chiesto al suo staff di eliminare il suo account dal social di Musk, giustificando così la sua scelta: "Elon Musk ha delle idee che sono lontane anni luce dalle mie. Non ho alcun interesse a comunicare su una piattaforma che contribuisce a plasmare narrazioni e a manipolare pensieri politici. Continuerò a vivere serenamente nella mia Pavana, credo che nessuno sentirà la mia mancanza su X". Non è il primo artista italiano che ha deciso di abbandonare la piattaforma, preceduto dalla coppia formata da Piero Pelù ed Elio e Le Storie Tese.

Le parole di Guccini sul governo Meloni

Una scelta, quella del cantautore, che sembra andare nella stessa direzione delle dichiarazione rilasciate, solo pochi giorni fa, in un'intervista a Il Fatto Quotidiano. In merito all'uscita del suo ultimo libro, aveva discusso del governo in carica, guidato dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni: "Proveranno a limare la Costituzione: non dico modificarla, non ne sarebbero capaci, ma limarla sì. Meloni neanche concede interviste, a meno che non sia da Vespa, dove fa delle figuracce come quella della calcolatrice. Sono illiberali e non accettano critiche". Riferendosi alla presidente del Consiglio, Guccini ha sottolineato la distanza con Meloni, che in passato aveva avuto manifestazioni di stima nei confronti del cantautore: "Non è colpa mia se delle mie canzoni non ha capito nulla. Una volta mi telefonò per invitarmi ad Atreju: ma figuriamoci! Stanno provando a sostituire ‘l’egemonia culturale di sinistra’ piazzando cinque sfigati alla Cultura, ma non hanno niente".

I musicisti che hanno abbandonato X a causa di Elon Musk

Solo qualche giorno fa, era stato Pierò Pelù ad abbandonare la piattaforma con un post su Instagram: "Visto le pericolosissime dichiarazioni neo totalitarie e neo imperialiste esternate da E. Musk ho deciso di chiudere il mio profilo sulla piattaforma X di sua proprietà". Mentre Elio e Le Storie Tese (tranne Rocco Tanica, di cui appare ancora il profilo), ha abbandonato la piattaforma a causa del pericolo propaganda: "Riteniamo Elon Musk un pericolo per la democrazia e la libertà e non abbiamo intenzione di continuare a far parte di una piattaforma di cui è proprietario e che utilizza spudoratamente per la sua orribile propaganda". Anche a livello internazionale, più protagonisti del mondo della musica, hanno deciso di non utilizzare più X: da Elton John a Trent Reznor, passando Jack White e Liz Phair.