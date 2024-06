Festa della Repubblica 2024, le frasi sul 2 giugno più belle e le citazioni celebri sulla costituzione

video suggerito

A cura di Vincenzo Nasto

Oggi, domenica 2 giugno, si celebra, come ogni anno, la Festa della Repubblica 2024. Per l'occasione abbiamo raccolto le migliori frasi celebri, storiche, citazioni e immagini da condividere per onorare la nascita della Repubblica Italiana e la sua Costituzione. La celebrazione nasce il 2 giugno 1946, quando si è svolto il Referendum istituzionale, che chiamò il popolo italiano alle urne, per decidere il futuro del paese dopo una dittatura ventennale del Partito Fascista di Benito Mussolini. I cittadini, chiamati alle urne per scegliere tra un regime monarchico o uno repubblicano, espressero la loro preferenze. Il risultato vide la vittoria della repubblica con il 54,3% dei voti e successivamente la formazione di un'assemblea costituente, che avrebbe poi messo nero su bianco la Costituzione italiana, in vigore dal 1° gennaio 1948. Anche quest'anno, ci sarà la parata militare al centro di Roma, ma soprattutto le Frecce Tricolori che sfrecceranno sull'Altare della Patria.

Buona Festa della Repubblica 2024, le frasi più belle da inviare il 2 giugno

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. (art. 1)

Dietro ogni articolo della Carta Costituzionale stanno centinaia di giovani morti nella Resistenza. Quindi la Repubblica è una conquista nostra e dobbiamo difenderla, costi quel che costi. (Sandro Pertini)

Mentre la legge vieta, proibisce, la Costituzione ti protegge e ti spinge, è la nostra mamma. La Costituzione è la legge del desiderio. (Roberto Benigni)

La nostra Costituzione è in parte una realtà, ma soltanto in parte è una realtà. In parte è ancora un programma, un ideale, una speranza, un impegno di lavoro da compiere. Quanto lavoro avete da compiere! Quanto lavoro vi sta dinanzi! (Piero Calamandrei)

Le repubbliche vengono create dalla virtù, dallo spirito pubblico e dall'intelligenza dei cittadini. Esse falliscono quando i saggi vengono banditi dai consigli pubblici, perché osano essere onesti, e gli sconsiderati vengono premiati, perché adulano la gente, in modo da poterla tradire. (Joseph Story)

O la Repubblica o il caos. (Pietro Nenni)

Quando il 2 Giugno 1946 nacque la Repubblica, tutti avemmo la consapevolezza che conservare integri nel tempo gli ideali cui essa si ispirava, avrebbe comportato momenti di duro impegno ed anche grandi sacrifici. (Giovanni Leone)

Solo un popolo virtuoso è capace di libertà. Man mano che le nazioni diventano corrotte e malvagie, ecco che cresce il bisogno di padroni. (Benjamin Franklin)

Frasi celebri e citazioni famose sulla costituzione

Questa Repubblica si può salvare. Ma, per questo, deve diventare la Repubblica della Costituzione. (Nilde Iotti)

La Costituzione è il fondamento della Repubblica. Se cade dal cuore del popolo, se non è rispettata dalle autorità politiche, se non è difesa dal governo e dal Parlamento, se è manomessa dai partiti verrà a mancare il terreno sodo sul quale sono fabbricate le nostre istituzioni e ancorate le nostre libertà. (Luigi Sturzo)

La Patria non è un’opinione. O una bandiera e basta. La Patria è un vincolo fatto di molti vincoli che stanno nella nostra carne e nella nostra anima, nella nostra memoria genetica. È un legame che non si può estirpare come un pelo inopportuno. (Oriana Fallaci)

L’Italia è bella, è fatta di uomini bizzarri e di eroi. (Mario Tobino)

Volgendo lo sguardo al nostro passato ci si accorge di quanto cammino sia stato fatto dalla Repubblica per garantire agli italiani democrazia, libertà, benessere, giustizia, diritti, qualità della vita. Di quanti ostacoli siano stati superati, quando è prevalsa la coesione, il senso di responsabilità, la lungimiranza. Di questo dobbiamo essere fieri, senza che questo possa indurre a trascurare i tanti problemi e le tante difficoltà che emergono. Questa storia ci induce quindi a guardare al futuro con maggiore ottimismo e forza d’animo: il 2 giugno, oggi come ieri, è una festa per tutti gli italiani. (Sergio Mattarella)