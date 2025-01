video suggerito

Fedez vorrebbe Marco Masini per cantare Bella Stronza alla serata cover a Sanremo 2025, la risposta del cantante Marco Masini, scrive FQ Magazine, avrebbe confermato la volontà di Fedez di cantare insieme a lui, nella serata cover di Sanremo 2025, il brano Bella Stronza. L'artista non avrebbe ancora accettato: intenderebbe farlo, si legge, solo se dovesse piacergli la canzone rivisitata dal rapper.

A cura di Gaia Martino

Fedez avrebbe scelto Marco Masini per la serata cover del Festival di Sanremo 2025. Dopo l'indiscrezione lanciata da Parpiglia, sarebbe arrivata la conferma riguardo la volontà del rapper che desidererebbe cantare "Bella Stronza" con l'autore del celebre brano nella serata duetti di venerdì 14 febbraio 2025, la penultima della kermesse. Durante un incontro con i fan per il firmacopie del disco "10 Amori", scrive FQ Magazine, Masini avrebbe confermato la notizia ammettendo, però, di non aver ancora accettato la collaborazione.

"Marco Masini a Sanremo 2025 con Fedez a una condizione"

FQ Magazine fa sapere che durante un incontro con i fan per il firmacopie del disco "10 Amori" dello scorso 19 gennaio, Marco Masini ha spiegato di non aver ancora accettato la collaborazione con Fedez per la serata cover di Sanremo. Intenderebbe accettare, si legge, solo se dovesse piacergli la canzone rivisitata dal rapper. Il magazine de Il Fatto Quotidiano aggiunge che l'intenzione di Fedez sarebbe quella di creare delle barre ad hoc "dedicate alla depressione e non all'ex moglie, Chiara Ferragni". La questione sarebbe work in progress e i due artisti si sarebbero già incontrati in studio di registrazione.

Fedez in gara a Sanremo 2025 con la canzone Battito

Fedez tornerà sul palco dell'Ariston dopo l'esperienza con Francesca Michielin nel 2021 con il brano Battito. Fanpage.it ha ascoltato in anteprima la canzone che si concentra sulla depressione di cui spesso ha parlato apertamente: il testo è un lungo riferimento alla malattia e al rapporto instaurato con quest'ultima. Si tratta di un dialogo diretto con la depressione che gli ruba sogni e soldi: "Prenditi i sogni, pure i miei soldi basta che resti lontana da me" recita un verso che, decontestualizzato, farebbe pensare a Chiara Ferragni, la sua ex moglie, ma che in realtà fa riferimento al disturbo di cui ha sofferto.