Emma non crede ai suoi occhi, L’amore non mi basta prima in classifica Spotify: “Non mi sento bene”

"L'amore non mi basta" di Emma è al primo posto della Top 50 di Spotify, la classifica dei brani più ascoltati quotidianamente sulla piattaforma di streaming. Un successo improvviso, dovuto a un trend legato al calcio su TikTok che ha riportato in auge questo brano del 2013. Un brano contenuto nell'album "Schiena", che aveva già vissuto il suo momento di gloria, come singolo di quel lavoro, ma che è tornato prepotentemente in classifica, scatenando anche l'incredulità della cantante pugliese che da qualche giorno esprime questa sorpresa sui propri social. Da X (l'ex Twitter) a Instagram, Emma ringrazia i fan per quanto sta avvenendo.

È successo tutto in maniera rocambolesca, il TikTok Calcio, infatti, ha cominciato a usare la canzone di Emma – partendo da un video condiviso da quattro ragazze in auto – per raccontare la nostalgia verso alcuni calciatori che hanno reso grandi le proprie squadre del cuore e alcuni dei loro gesti tecnici, da Dries Mertens a Paul Pogba. E così, una canzone su un amore finito è diventata un inno alla nostalgia calcistica: "Conta lento (che nel significato slitta in "Con talento", ndr), molto lento voltati. Guarda in faccia chi ti lascia, scordamiOramai da troppo tempo io mi chiedo come stiamo, eravamo il nostro eterno, il nostro pane quotidiano. Ma farò la cosa giusta, perché sono disonesta, ma da troppo tempo sento che l'amore non mi basta" come canta Emma.

Qualche giorno fa la cantante aveva scritto su X: "Io non ho parole. Ma veramente. Però la MUSICA resta .. quella sì.. Grazie a tutti .. Vi amo". Erano i primi giorni, quando il fenomeno cominciava a essere rilevante e la canzone aveva scalato la classifica. Poi Emma è tornata a scrivere e a postare una storia su Instagram: "Scusate. Non mi sento molto bene" ha scritto e poi tra le storie ha anche postato un meme di stupore e la classifica della Top 50 di Spotify. Oltre a una storia di Francesca Savini, la sua manager, che ricorda come sia nata quella canzone.

Savini, infatti, scrive: "Sembra passata una vita dal giorno in cui Alessandro Fabrizi e Daniele Magro sono venuti a farmi ascoltare questo pezzo. La prima persona che ho chiamato è stata Emma, la seconda Fabrizio Ferraguzzo. Da lì a poco l’abbiamo convinto a mollare tutto e a unirsi a noi per intraprendere uno dei viaggi più importanti della nostra carriera, che ci ha portati fin qui" ha ricordato la manager. Savini ha anche aggiunto: "Siamo cresciuti insieme. Ne abbiamo passate tante, fin troppe. Ma dalle tempeste si può sempre imparare a navigare. Quello che resta oggi è che siamo sempre rimasti ben radicati a quei valori precisi che la musica, la vita e l’amicizia ci hanno insegnato. Le belle canzoni, ma anche le belle persone, resteranno per sempre". Il brano intanto ha aggiunto oltre un milione di ascolti nell'ultima settimana e adesso conta un totale di 25,5 milioni di stream.