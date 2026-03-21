Oroscopo, la classifica dei segni più fortunati dal 23 al 29 marzo 2026: amore per Ariete, Leone e Sagittario

L’oroscopo della settimana che va dal 23 al 29 marzo 2026 con la classifica dei segni zodiacali più fortunati: le energie della primavera e di Venere in Ariete sono tutte a favore dell’amore per segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario).

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C'è una grande, grandissima energia in questa classifica dei segni più fortunati della settimana che va dal 23 al 29 marzo 2026. Vedremo i segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario) , soprattutto, che sgomiteranno per essere visti, riconosciuti e amati. Il Sole si trova nel segno dell'Ariete, così come Venere mentre Giove, quadrato a Chirone, sembra amplificare il bisogno proprio di molti di essere riconosciuti per le nostre specifiche caratteristiche.

12 Bilancia

Continua quella pessima sensazione di essere decisamente esclusa dai gruppi WhatsApp più interessanti e, se c'è qualcuno da poter invitare ad una festa particolarmente esclusiva, sai che difficilmente sceglieremo te.

Tutto ciò soltanto perché Venere, in opposizione al tuo Sole, insieme a Saturno e Giove che non aiutano, ti rendono effettivamente molto critica e poco paziente. La rilassatezza, questa sconosciuta.

11 Capricorno

Non vorrei rigirare il coltello nella piaga, caro Capricorno, ma mi sento proprio di dire che la tua disponibilità verso qualsiasi essere vivente in questi giorni è ridotta ai minimi storici. Non ci stermini tutti soltanto perché, effettivamente, spesso ti siamo utili. Rimanere comunque l'ultima persona sulla faccia della Terra non ti spaventerebbe certo per una questione di solitudine.

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10 Vergine

Mercurio è ritornato a muoversi in moto diretto, ma comunque resta in opposizione a te (nel segno dei Pesci), che ti senti stremata come dopo l'esame di ammissione all'università. Il tuo cervello continua a preferire di non prendere posizione e soprattutto non dover trovare delle soluzioni che in questi giorni ti sembrano impossibili.

9 Gemelli

L'amore viene pure a citofonare alla tua porta, caro Gemelli, ma tu trovi tutte le scuse possibili per non vivertelo a pieno, perché sembri avere paura ad esprimere quello che senti. In più, quello che senti non è nemmeno così focoso. Insomma, te ne stai molto, ma molto bene nella comfort zone rassicurante del tuo divano, dove nessuno ti giudica e soprattutto nessuno ti chiede spiegazioni.

8 Sagittario

Mercurio e Marte ancora a sfavore ti rendono così insicuro di te che non ti senti di fare progetti che vadano più in là del prossimo weekend. Anzi: quanto ti piace essere rassicurato e confortato dall'amore delle altre persone, che, di solito invece, diciamocelo, quando si appiccicano un po' troppo, ti danno proprio fastidio. Adesso, al contrario, vorresti che avessero tutti una calamita e tu essere una monetina.

7 Cancro

Sta quasi quasi iniziando a piacerti questa situazione nella quale decidi tu indipendentemente di mettere in pratica quello che ti passa per la testa, senza preoccuparti di chiedere l'opinione degli altri. Lo fai con la sicurezza di chi ha dialogato direttamente con i poteri più alti, che poi forse sono quelli del tuo inconscio. Insomma, l'istinto non è che lo segui, lo dai proprio già per approvato all'unanimità senza battere ciglio.

6 Toro

Caro Toro, questa settimana la passione va a gonfie vele e sarà davvero difficile trovare qualcuno che ti possa criticare per la tua pigrizia. Anzi, con Marte e Mercurio a tuo favore, hai tante di quelle idee che quasi quasi non ci stanno nella tua agenda nemmeno tutte le riunioni necessarie per metterle in pratica. Con le mani in mano ci stai al massimo quando dormi, forse.

5 Acquario

I pianeti si smuovono, ma tu resti qua nella parte alta della classifica dei segni zodiacali più fortunati, perché continui ad avere quell'atteggiamento che ti invidiamo tutti ovvero quello di chi prende sempre le cose per il verso giusto. Sei ottimista anche nei momenti di attesa, non ti spazientisci mai e trovi sempre qualcosa con cui divertirti. Insomma, caro Acquario, in questi giorni sarebbe quasi da prenderti del dna e clonarti.

4 Leone

L'amore trionfa nel tuo cuoricino e tu hai proprio voglia di fare concorrenza ai supereroi: Batman, Spider-Man e persino Superman. Prendi appunti, perché il tuo desiderio è quello di diventare il paladino della giustizia, anche delle giustizie che nessuno ti ha affidato. Quel cuor di leone è decisamente troppo imponente per starsene lì chiuso nel tuo petto.

3 Scorpione

E chi ti toglie più dal podio dei segni zodiacali più fortunati della settimana? Continui ad avere quella capacità di dire la cosa giusta al momento giusto e soprattutto di comandare senza nemmeno bisogno di aprire bocca. Basta un tuo sguardo e tutti intorno sgattaiolano a fare esattamente quello che avevi pensato tu. Questo sì che si chiama avere carisma, caro Scorpione. La cosa ti piace parecchio.

2 Ariete

Avere Venere proprio nel tuo segno zodiacale ti sta piacendo più del dovuto. E questa sensazione di essere buono, dolce, paziente, accudente come un Ferrero Rocher con la sua nocciolina, è davvero irresistibile. Sei persino disposto a mettere da parte i pensieri erotici più scabrosi e a preparare delle cenette molto romantiche.

1 Pesci

Adesso che Mercurio è finalmente tornato in moto diretto, tu sei pronto a fare praticamente proselitismo intorno a te di quelle che sono le tue nuove idee. Tutto quello che di creativo è fiorito nel tuo cervello adesso viene esposto fieramente come i gerani sul balcone. Sei così travolgente che non ti rimane tempo di ascoltare chi ha intorno. Se ne faranno una ragione.