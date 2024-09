video suggerito

Ed Sheeran e il nuovo album prima di un grande cambiamento: "Passeremo a nuovi simboli" Durante l'ultima data del suo tour mondiale, il cantante britannico ha annunciato l'uscita di "+-=÷×", compilation dei suoi più grandi successi il prossimo 27 settembre. Quindi ha annunciato cosa cambierà in futuro.

A cura di Elena Betti

Un tour mondiale già grandioso, con una sola tappa italiana l’otto e il nove giugno scorso a Lucca, poi la sorpresa nell’ultima data a Cipro. Ed Sheeran, oltre ad aver già annunciato nuove date del Mathematics tour nel 2025, il quattordici giugno a Roma, ha in serbo anche un altro regalo per i fan. Il 27 settembre pubblicherà infatti "+-=÷× (Tour Collection)", un disco con all’interno tutti i suoi più grandi successi degli ultimi anni, estrapolati da ognuno dei cinque album “matematici”.

L'annuncio sui social

Dopo la rivelazione in diretta ai fan di Cipro, Ed diffonde la notizia anche sui sui social: "Si è concluso ieri a Cipro l'ultimo spettacolo Mathematics dell'anno. Abbiamo ancora un anno di questo tour, poi la matematica finirà per sempre e passeremo alla prossima serie di simboli…”. Tanti anni di successi sembrano quindi trovare una conclusione e lasciare spazio a nuovi progetti. ciò che è certo è che la serie matematica ha però accompagnato i fan del cantante dal 2011 al 2023, con i suoi concerti che termineranno nel 2025. “Sono passati 15 anni dalla pubblicazione degli album Mathematics e finora è stato un viaggio infernale. Volevo creare una raccolta delle canzoni che suono durante il tour, ma anche solo avere tutte le canzoni più importanti in una sola raccolta per i fan, o per i nuovi arrivati, un viaggio su dove è stato e dove è adesso”.

Non solo canzoni ma anche qualche easter egg annunciato: “Il vinile/CD della collezione del tour conterrà anche alcune mie note vocali nascoste, che parlano di tutti i miei ricordi dietro le canzoni e del tour, quindi cercatele. Sono felice di aver fatto questo viaggio con tutti voi sono entusiasta anche per quello che verrà dopo. La Mathematics Tour Collection uscirà il 27 settembre, ci vediamo l'anno prossimo per l'ultima serie di spettacoli di matematica".

La raccolta matematica

L’album "+-=÷× (Tour Collection)" uscirà in formato CD, 2xLP (Bright Vinile blu) e su tutte le piattaforme digitali. Le canzoni celebri prescelte che faranno parte di questa raccolta di successi saranno ventidue, ventiquattro nella versione digitale, la maggior parte provenienti dagli album × e ÷. I formati fisici, come annunciato dallo stesso Sheeran su Instagram, conterranno anche delle sue note vocali in cui racconta alcuni suoi ricordi e aneddoti legati sia alle canzoni che al tour. Oltre alle note audio verranno inoltre messi in commercio nuovi prodotti di merchandise. Un annuncio che farà sicuramente gola a tutti i fan del cantante che in questi anni ha venduto quasi 200 milioni di dischi in tutto il mondo e collezionato, per ora 133 show con il Mathematics tour iniziato a Dublino nel 2022 e che terminerà nel 2025.