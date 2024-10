È morto Paul Di’Anno, lo storico cantante degli Iron Maiden aveva 66 anni

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

È morto Paul Di' Anno, storico cantante degli Iron Maiden. Aveva 66 anni. A darne notizia la famiglia con un post Facebook pubblicato sulla pagina della sua etichetta discografica, la Conquest Music. L'artista si è fatto conoscere prima come frontman della band inglese, di cui ha fatto parte dal 1978 al 1981, successivamente come membro dei Battlezone e Killers. Aveva anche intrapreso una carriera da solista. Negli ultimi anni si esibiva in sedia a rotelle a causa di alcuni gravi problemi di salute. La morte è avvenuta nella sua casa di Salisbury, in Inghilterra, nella giornata del 21 ottobre.

La carriera di Paul Di'Anno

Nato a Chingford (East London) nel 1958, Paul Di'Anno (il cui vero nome è Paul Andrews) si è fatto conoscere dal pubblico grazie a una lunga carriera nel mondo dell'heavy metal. Dal 1978 al 1981 è stato cantante degli Iron Maiden, con loro nell'album di debutto, Iron Maiden, e nel successivo Killers. Venne poi allontanato dal gruppo per problemi derivanti dall'abuso di alcol e droga e venne poi sostituito da Bruce Dickinson, attuale cantante.

Dopo aver lasciato la band, ha avuto una lunga carriera con Battlezone e Killers, oltre a numerosi brani come solista. Negli ultimi tempi le sue esibizioni erano diminuite a causa di alcuni problemi di saluti, che lo portavano a cantare sul palco in sedia a rotelle. Dal 2023 ad oggi ha cantato in oltre 100 spettacoli. The Book of the beast, pubblicato poco più di un mese fa, è stato il suo primo album retrospettivo della carriera.