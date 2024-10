È morto il dj Jackmaster, l’icona della house Jack Revill aveva 38 anni

video suggerito

Jack Revill, dj scozzese conosciuto come Jackmaster, è morto a 38 anni sabato mattina a Ibiza. A renderlo noto è stata la sua famiglia con un messaggio pubblicato via social: "La sua eredità continuerà a ispirare e il suo impatto sul mondo della musica dance rimarrà indelebile".

Jack Revill, dj scozzese conosciuto come Jackmaster, è morto a 38 anni sabato mattina a Ibiza. La sua famiglia ha fatto sapere via social che i motivi della sua scomparsa sono legati a complicanze dovute ad una ferita accidentale alla testa. Nel post condiviso dai suoi familiari si legge: "La sua eredità continuerà a ispirare e il suo impatto sul mondo della musica dance rimarrà indelebile".

La scomparsa del dj Jack Revill

"È con profondo dolore che confermiamo la prematura scomparsa di Jack Revill, conosciuto da molti come Jackmaster. Jack è tragicamente morto a Ibiza la mattina del 12 ottobre, a seguito di complicazioni dovute a una ferita accidentale alla testa" fanno sapere i familiari del dj con un post condiviso sul suo profilo Instagram. "La sua famiglia – Kate, Sean e Johnny – hanno il cuore spezzato. Profondamente toccata dall'immenso supporto di amici, colleghi e fan, la famiglia chiede gentilmente la privacy mentre affronta l'immenso dolore di questa perdita devastante" si legge ancora nel messaggio. I parenti del produttore hanno poi fatto riferimento alle sue capacità artistiche e all'impatto che ha avuto sull'industria musicale:

La passione di Jack per la musica e la sua implacabile voglia di superare i confini creativi attraverso il suo lavoro presso l'etichetta Numbers e la Rubadub Records di Glasgow, tra cui la scoperta di innumerevoli artisti innovativi, lo hanno reso una figura amata e pionieristica nella comunità di musica elettronica sia davanti che dietro le quinte. Il suo talento nel fondere generi e produrre dj set e produzioni elettrizzanti gli ha fatto guadagnare il rispetto e l'ammirazione di colleghi e fan in tutto il mondo. La sua eredità continuerà a ispirare e il suo impatto sul mondo della musica dance rimarrà indelebile.

La carriera di Jack Revill

Jack Revill è nato a Glasgow nel 1986. Il nome d'arte Jackmaster è legato al suo primo lavoro, quello come commesso in un negozio di dischi della città, il Rubadu. A 17 anni iniziò a stare dietro alla console e la fama come dj e performer crebbe in poco tempo. Jackmaster fondò anche un'etichetta discografica la Numbers e nel 2010 conquistò il premio Breakthrough DJ da DJ Magazine. Jack Revill, considerato un'icona della musica house, aveva da poco pubblicato il singolo Nitro con il dj e produttore americano Kid Enigma.