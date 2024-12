video suggerito

È morto Dj Alfredo, storico disc jockey del locale Amnesia di Ibiza Dj Alfredo, nome d'arte di Alfredo Fiorito, è morto nel giorno della Vigilia di Natale all'età di 71 anni. Nel 2021 fu colpito da un ictus e da allora, si legge su The Guardian, viveva in una casa di riposo. Storico dj dell'Amnesia di Ibiza, il locale lo ha omaggiato con un post su Instagram.

A cura di Gaia Martino

È morto all'età di 71 anni DJ Alfredo, nome d'arte di Alfredo Fiorito, noto disc jockey argentino accreditato come "il padre del beat balearico". Negli anni '80 è stato colui che ha fatto ballare i clienti dell'Amnesia a Ibiza. Proprio lo storico locale, con un post su Instagram, ha annunciato la sua morte.

L'addio a DJ Alfredo dal locale Amnesia di Ibiza

"Caro Alfredo, grazie per le notti e i beat che abbiamo condiviso insieme. La tua musica e la tua visione hanno plasmato il suono delle Baleari Beat e l'anima dell'Amnesia. La tua energia ha generato tanti ricordi e la tua eredità vivrà per sempre sulla nostra pista da ballo. Non sarai mai dimenticato, riposa in pace Alfredo". Con queste parole il profilo instagram del locale Amnesia, uno dei più famosi dell'isola, ha salutato il dj che ha portato la musica dance a Ibiza.

Le cause della morte di DJ Alfredo

Non sono state chiarite le cause della morte di DJ Alfredo, morto a 71 anni, ma The Guardian fa sapere che nel 2021 il dj era stato colpito da un ictus e da allora avrebbe vissuto in una casa di riposo. All'inizio del 2024 era stata avviata – da una persona che si è firmata Secret DJ – una campagna GoFundMe per aiutarlo a sostenere le spese mediche. "Alfredo è ben curato, ma affinché questo continui abbiamo bisogno dei suoi amici per sostenere la sua causa. Una parte dei soldi raggiunti aiuterà Alfredo a vivere in modo più sicuro, altri saranno usati per permettergli di uscire". "Molti di voi hanno già contribuito, ma l'assistenza sanitaria privata è un costo continuo", le parole. Il figlio, Jaime Fiorito, che ha seguito le orme del papà divenendo un dj a Ibiza, non ha commentato per ora la scomparsa del padre.

A salutarlo pubblicamente il cantante Rowetta, scrive The Guardian, che lo ha omaggiato con queste parole: "Era una leggenda, suonò per la prima volta al KU (Nightclub di Ibiza) nel 1990. Lo sarà per sempre". La casa discografica Defected Records ha aggiunto: "Riposa in pace, uno dei più grandi ad averlo mai fatto. Ibiza non sarebbe la stessa senza di lui".