È morto Dino Attanasio, il fumettista che inventò il Signor Spaghetti aveva 100 anni

È morto a 100 anni Dino Attanasio, maestro del fumetto europeo e creatore de Il Signor Spaghetti.

È morto a 100 anni Dino Attanasio, uno dei grandi protagonisti del fumetto europeo del Novecento. La scomparsa risale a sabato 17 gennaio a Jette, a Bruxelles, dove aveva deciso di stabilirsidal 2020. La notizia della scomparsa è stata diffusa dalla casa editrice belga Editions Hibou, che lo aveva voluto tra i suoi primi collaboratori.

La carriera del fumettista Dino Attanasio

Nato a Milano l’8 maggio 1925, Edoardo “Dino” Attanasio arriva al disegno dopo un percorso accidentato. Cresciuto in una famiglia di musicisti, si forma inizialmente come chitarrista insieme al fratello Gianni, studia pittura all’Accademia di Brera e pratica sport a livello agonistico. Ma è il disegno a tracciare il suo percorso professionale. La sua prima attività nel campo risale agli anni Quaranta quando partecipa insieme al a La rosa di Bagdad, primo lungometraggio animato italiano.

Gli anni immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale segnano l’inizio della carriera fumettistica vera e propria. Attanasio comincia a lavorare in Italia per diverse testate, collaborando anche con la Redazione Audace fondata da Gianluigi Bonelli. La svolta arriva nel 1948, quando si trasferisce in Belgio: dopo un periodo di lavori più o meno occasionali, viene assunto dalla World’s Press di Georges Troisfontaines e riesce a inserirsi rapidamente del settore del fumetto, collaborando con autori come Eddy Paape, Victor Hubinon, Jean Graton, Jean-Michel Charlier, René Goscinny e Albert Uderzo.

La nascita del Signor Spaghetti, il suo personaggio più famoso

È proprio con Goscinny che nel 1958 nasce Il Signor Spaghetti, la serie che lo rende celebre e che racconta l’esperienza dell’immigrazione italiana in Europa. La serie diventa velocemente un piccolo classico, capace di parlare a una vastissima platea. Sempre per Tintin, Attanasio raccoglie l’eredità di Franquin disegnando Modeste e Pompon ed è il primo a dare un volto a Bob Morane nella versione a fumetti. Nel 1968 ha creato Johnny Goodbye, fumetto poliziesco ambientato nell’America degli anni Trenta, che conferma la sua indiscutibile versatilità.