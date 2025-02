È morta Roberta Flack, la cantante di Killing Me Softly with His Song aveva 88 anni

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

È morta Roberta Flack, cantante nota soprattutto per i suoi successi come The First Time Ever I Saw Your Face e Killing Me Softly With His Song. Aveva 88 anni. La notizia della sua scomparsa è stata resa nota nella mattina del 24 febbraio. Era affetta da SLA, malattia che le aveva reso impossibile cantante. Stando a quanto riferisce la manager, sarebbe morta a causa di un arresto cardiaco durante il trasporto in ospedale.

La carriera di Roberta Flack

Nata nel febbraio del 1937, Roberta Flack si è fatta conoscere dal pubblico a partire dagli Anni Settanta soprattutto per il suo brano Killing Me Softly with His Song, uscito nel 1973. La canzone diventò subito un enorme successo e le fece vincere, l'anno successivo, il Grammy Award come miglior album, oltre a raggiungere la prima posizione nella classifica Billboard Hot 100 per cinque settimane consecutive. Un altro singolo di successo di Flack fu The First Time Ever I Saw Your Face, che venne usata da Clint Eastwood come colonna sonora nel suo primo film da regista, dal titolo Brivido nella notte. Non soltanto: la cantante vinse anche con questo brano, nel 1973, il Grammy Award come canzone dell'anno.

Nel corso della sua carriera poi pubblicò anche il brano Feel Like Makin' Love e collaborò con Bob Dylan nella Rolling Thunder Revue, nota tournè del 1975, i cui concerti furono ripresi per poi essere inseriti nel film del 1978, scritto e diretto dallo stesso Dylan, Renaldo and Clara. Nel film interpreta il ruolo di una cantante ospite ai concerti di Dylan.