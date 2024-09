video suggerito

Dopo Laura Pausini, Andrea Bocelli ritorna al successo con Karol G nella nuova versione di Vivo por Ella Dopo sole 48 ore, il video di Vivo por Ella di Andrea Bocelli, questa volta in collaborazione con l'autrice colombiana Karol G, è in testa alla classifica YouTube in 15 paesi e nella top ten di 19.

A cura di Vincenzo Nasto

Bocelli e Karol G, via Comunicato Stampa

Essere nella top 10 di YouTube in 19 paesi non è da tutti e infatti il protagonista di questa storia è Andrea Bocelli. Il tenore toscano infatti, ha pubblicato solo due giorni fa il video ufficiale di Vivo per Ella, la reinterpretazione di un suo classico, questa volta in collaborazione con l'autrice colombiana Karol G. Il singolo fa parte del prossimo disco di Bocelli, in uscita il prossimo 25 ottobre e che celebrerà i 30 anni di carriera del tenore: si chiamerà Duets e seguirà lo spettacolo dello scorso luglio, quando al Teatro del Silenzio di Lajatico, aveva invitato alcune delle più grandi star internazionali, da Brian May dei Queen a Elisa, Eros Ramazzotti, Johnny Depp, Ed Sheeran, Jon Batiste e Russell Crowe, i tenori Plácido Domingo e José Carreras, il pianista Lang Lang, i cantanti nostrani Zucchero, Laura Pausini, Tiziano Ferro. E poi Shania Twain, Sofia Vergara, David Foster, Christian Nodal, Sofia Carson, oltre a Matteo e Virginia Bocelli e a stelle della musica classica come Aida Garifullina, Bryn Terfel e Nadine Sierra.

Il video di Vivo por Ella in testa alla classifica in 15 paesi

Il video ufficiale della canzone, pubblicato lo scorso 31 agosto, ha raccolto oltre 8,5 milioni di visualizzazioni su YouTube. Si trova alla prima posizione in paesi come Messico, Cile, Perù, Colombia, Costa Rica, Repubblica Dominicana, Ecuador, Guatemala, Honduras, Bolivia, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, Paraguay e Uruguay. Ma Karol G non è l'unica cantante latina ad aver interpretato la canzone: basta fare un passo indietro per ascoltare la versione in spagnolo con Marta Sanchez. Negli anni, è arrivata anche la versione in tedesco con Judy Weiss e in portoghese con Sandry Leah Lima, senza dimenticare la versione in francese con Heléne Sègara. In spagnolo, originariamente, Andrea Bocelli si è più volte esibito con Laura Pausini: negli anni, il tenore e la cantante sono diventati tra i volti italiani più riconosciuti in America Latina e non solo.

Come nasce Vivo per Lei e il successo dell'album Bocelli

In attesa del 25 ottobre per l'uscita di Duets, com'è nato invece il brano Vivo per Lei? Il singolo venne originariamente scritta dagli O.R.O (Onde Radio Ovest), il gruppo composto da Valerio Zelli e Mauro Mengali. Gli O.R.O parteciparono con il singolo Vivo per… alla manifestazione Un disco per l'estate. Ma come si arriva a Bocelli? Il tramite non può che essere il paroliere italiano Gatto Panceri che trasforma la canzone, anche grazie a modifiche al testo: l'evoluzione finale sarà Vivo per lei, che viene affidata alla voce del tenore e di Giorgia. Il singolo verrà inserito nell'album Bocelli del 1995, che verrà accompagnato dal successo sanremese di Con te partirò e Per Amore, scritta da Mariella Nava per il tenore toscano. L'album venderà oltre 5 milioni di copie in tutta Europa, conquistando anche un doppio disco di platino in Italia.