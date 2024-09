video suggerito

Damiano David dei Maneskin criptico sul progetto solista: "Oggi è il primo giorno della mia vita" Il cantante dei Maneskin continua a seminare indizi sul nuovo progetto annunciato pochi giorni fa e in uscita il prossimo 27 settembre.

A cura di Elena Betti

Damiano David

Damiano David, cantante dei Maneskin, sta seminando indizi sul suo progetto solista, sì, ma che invece di dare risposte sollevano ancora più domande e curiosità. Il cantautore ha messo su una campagna di lancio del suo nuovo progetto basata proprio su questo: il mistero. Oggi David ha postato sui suoi canali social un nuovo video che aggiunge qualche indizio pur mantenendo proprio il mistero sulla totalità del progetto e in cui dice, tra le altre cose: "Nella mia vita sono stato un ladro, un bugiardo, un amante, un mutante".

I primi indizi

Nei giorni scorsi era arrivato il primo post sul suo profilo Instagram in cui compariva solo un indizio, una data, il 27 settembre. Nel video, girato con una scenografia avvolta in un’aura di mistero, Damiano, con indosso un abito scuro elegante, saliva su una macchina e alla domanda dell’autista “Dove vuoi andare?”, rispondeva “Everywhere”, parola ripetuta anche nella didascalia del post. Per ora l’unica cosa certa è questa: Damiano vuole andare ovunque e a quanto pare vuole farlo il 27 settembre. Tutto lascia ovviamente pensare a un nuovo progetto da solista, anche perché, in contemporanea a questo post carico di mistero, dalla sua biografia di Instagram sono scomparsi tutti i riferimenti alla sua band, i Maneskin. Nulla di preoccupante per quanto riguarda la salute dei rapporti tra i quattro, ognuno dei quali si sta dedicando a progetti personali senza però rinnegare la band che li ha portati al successo. Negli scorsi mesi infatti Thomas ha accompagnato alla chitarra l'icona Patti Smith in concerto in Italia, mentre Victoria, dopo un tour da dj, ha lanciato il singolo Get Up B*thc con Anitta, e solo due giorni fa la bassista e il frontman si sono ritrovati agli MTV VMAs, lui in veste di presentatore, lei per un'esibizione con Halsey.

Il nuovo video del progetto solista di Damiano David

Ora però spunta un nuovo video sul profilo, una sorta di sequel di quella che sembra quasi l’introduzione di un film. Damiano, sempre a bordo dell'auto su cui era salito nello scorso video, racconta in inglese una sorta di sua biografia, con un'inquadratura dall'esterno della macchina in cui il volto non si vede mai nitido, disturbato dai riflessi su finestrino, che suscita ancora più mistero. "Mi chiamo Damiano David, sono nato nel 1999 a Roma, Italia. Amo la musica, l'arte, le donne. Amo la sensazione di indossare dei bei vestiti e l’odore di un buon profumo. Nella mia vita sono stato un ladro, un bugiardo, un amante, un mutante. Ho viaggiato in tutto il mondo per trovare la mia voce, solo per finire dove tutto è iniziato. Mi chiamo Damiano David. E oggi è il primo giorno della mia vita".

Tutto questo è Damiano David, che a quanto sembra inizierà la sua nuova vita il 27 settembre, forse nella sua Roma, il posto in cui tutto è iniziato. Inutile dire che sotto al post i fan si sono scatenati chiedendo spiegazioni e lanciando supposizioni, da un nuovo singolo da solista, a un film, magari un documentario autobiografico. Tutte teorie che non troveranno risposte fino al 27 settembre.