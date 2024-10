video suggerito

Concerti Oasis 2025 in Irlanda e Regno Unito: chi sono gli artisti che apriranno gli spettacoli Annunciati gli artisti che apriranno i concerti del tour degli Oasis nel 2025 in Regno Unito e Irlanda: saranno Richard Ashcroft e i Cast, come aveva già anticipato Liam Gallagher su X.

A cura di Elena Betti

Richard Ashcroft, Noel e Liam Gallagher e John Power (Getty Images)

Richard Ashcroft e i Cast apriranno i concerti in Regno Unito e Irlanda degli Oasis nel loro tour 2025. Da qualche giorno si vociferava riguardo il nome di Richard Ashcroft, ex leader dei Verve, come possibile cantante che avrebbe aperto i concerti europei del tour 2025 dei fratelli Gallagher. Il motivo delle supposizioni è lo stesso di quasi tutte le indiscrezioni e notizie ottenute riguardo ai fratelli e ai dettagli del tour nell’ultimo periodo: Liam Gallagher lo aveva scritto su X. Nel post il cantante aveva chiesto se i fan preferissero Richard Ashcroft o i Manic Street Preachers per aprire i loro concerti. Solo pochi minuti dopo aveva scritto: “Che i Manic siano” per poi tornare sui suoi passi. “Sto scherzando, non siamo mai salpati senza l’unico e solo RICARDO è il nostro ragazzo, Sali a bordo Rkid”.

In un tweet successivo Liam Gallagher annunciava di aver parlato con “The Chef”, ovvero il fratello Noel: “OASIS RICHARD ASHCROFT CAST, prego, ci vediamo l’anno prossimo”, aveva scritto lasciando intendere che Noel avesse approvato la scelta di Ashcroft. Oltre a Regno Unito e Irlanda gli Oasis hanno in programma anche delle date in Canada, Messico e Stati Uniti, tra agosto e settembre 2025, qui i loro concerti saranno aperti dai Cage The Elephant.

Richard Ashcroft (Getty Images)

Il legame tra gli Oasis e Ashcroft

Tra i fratelli Gallagher e l’ex leader dei Verve c’è un legame che va avanti da anni. Ad Ashcroft fu dedicata la canzone Cast No Shadow e solo qualche anno dopo la sua pubblicazione gli Oasis avevano chiesto ai Verve di aprire i loro concerti all’Earls Court di Londra. Le strade di Liam Gallagher e del cantante si sono poi incrociate nuovamente nel 2018, quando Ashcroft si unì a Gallagher come ospite d’onore a Finsbury Park e nel 2022 quando hanno collaborato al singolo C’mon People (We’re Making It Now).

Cast (Getty Images)

Il rapporto con i Cast

Anche con i Cast sembra esserci un rapporto di lunga data. La band composta da John Power e Peter Wilkninson nata nel 1992 a Liverpool si è già esibita come gruppo di supporto ai concerti degli Oasis nel 1996 a Knebworth insieme anche ai Manic Street Preachers, la band su cui aveva scherzato Gallagher nel tweet.