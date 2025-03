video suggerito

Chi sono gli Shkoda Elektronike, protagonisti a Eurovision 2025: altra Italia oltre Gabry Ponte e Espresso Macchiato Ecco chi sono Kolë Laca e Beatriçe Gjergji, il duo italo-albanese che forma i Shkodra Elektronike. La coppia rappresenterà l'Albania all'Eurovision Song Contest 2025 con il brano Zjerm.

A cura di Vincenzo Nasto

Shkodra Elektronike, via sito web

Tra i protagonisti dell'Eurovision Song Contest 2025, c'è molta più Italia di quanto sembri, e non stiamo parlando solo della presenza di Gabry Ponte con Tutta l'Italia, rappresentante di San Marino dopo la vittoria del contest o di Lucio Corsi. Infatti, oltre alle origini italiane della partecipante maltese, Miriana Conte, appare un duo che rappresenterà l'Albania alla kermesse internazionale: stiamo parlando degli Shkodra Elektronike, band formata dal cantautore e produttore Kolë Laca e dalla cantautrice Beatriçe Gjergji. Entrambi si ritroveranno il prossimo 13 maggio a Basilea per cantare il brano Zjerm, dopo aver partecipato al 63º Festivali i Këngës, che li ha visti trionfare, alla loro seconda partecipazione. Ma perché parliamo di origini italiane per entrambi?

Chi sono Kolë Laca e Beatriçe Gjergji e perché hanno radici italiane

Da una parte perché la loro formazione, avvenuta nel 2019 come duo, potrebbe nascondere un passato musicale in Italia sicuramente non di nicchia. Basti pensare che Kolë Laca è stato per anni il tastierista della band veneta Teatro degli Orrori, accompagnando il frontman Pierpaolo Capovilla. Oltre ad aver formato con Chiara Castello il duo 2Pigeons. Proprio Laca, in un'intervista a TgCom24 del 2020, aveva sottolineato come la sua ultraventennale presenza in Italia, non lo avesse frenato, successivamente, nel recupero delle canzoni popolari di Scutari, la sua città natale: " Da ragazzo la consideravo, come sempre accade, una musica vecchia, guardavo ad altro, vuoi paragonare i Depeche Mode con un cantante di musica tradizionale! Quando cresci, invece, ti riavvicini, sei curioso sulle tue origini". Nella stessa intervista, Laca racconta anche il primo incontro con Gjiergji: "Ci siamo incontrati su Internet. Lei mi ha contattato quando ancora suonavo con il Teatro degli Orrori. Seguiva la mia musica e poi era di Scutari. Ho voluto approfondire e, sempre sui social, ho scoperto che aveva un gruppo, e cantava davvero bene. Viveva in Umbria, era arrivata in Italia più o meno nel mio stesso periodo e lavorava in fabbrica, ma la sua passione era la musica, cantava in una band". Il duo si esibisce nel frattempo alla Biennale di Venezia nel 2019 e il loro ultimo album viene selezionato per il premio MOST – Balkan music export.

Che cosa significa Post Immigrant Pop e perché arriva all'Eurovision Song Contest 2025

Ma di cosa parla la loro canzone Zjerm? Si può tradurre il termine con "fuoco", scritto in albanese ghego ed evoca con un forte senso di patriottismo, un futuro più luminoso. Un concetto che sembra aderire perfettamente alla descrizione della propria musica, definita dal duo come Post Immigrant Pop. Hanno definito così questo genere: "Post Immigrant Pop in questo senso, dove Post significa che siamo cittadini italiani ma anche albanesi, siamo tutte e due le cose e, in realtà, nessuna delle due; Immigrant perché viviamo una commistione tra la nostra cultura originaria e quella che abbiamo scoperto e fatto nostra; Pop perché con l’elettronica parliamo una lingua oggi comprensibile".