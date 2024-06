video suggerito

Chadia dissa Anna e Rose Villain: "Vediamo se pagano i tiktoker per usare la loro musica" Chadia, ospite del format YouTube Real Talk condotto da Bosca e Kuma, ha attaccato Rose Villain e Anna: "Vorrei vedere altre donne. Mi vengono in mente sono Anna e Rose Villain. Vediamo se è più una cosa di pagare i tiktoker per usare il proprio suono o è questione di talento"

A cura di Vincenzo Nasto

Rose Villain, Chadia, Anna

È innegabile quanto le parole di Chadia Rodriguez, alla fine della sua esibizione a Real Talk, abbiano provocato una piccola scossa, metaforicamente parlando. La giovane cantante torinese infatti, tra le poche rapper a essersi esibite nel format su YouTube di Bosca e Kuma, ha voluto invitare altre due protagoniste della scena rap italiana, come Anna e Rose Villain, a esibirsi in freestyle in uno dei contenitori di maggior interesse nel rap italiano. Una sollecitazione che è diventata ben presto una provocazione nei confronti delle due autrici, con una frecciatina che sembra mettere in dubbio gli ultimi successi, come Vieni dalla baddie e Come un tuono. La cantante, intervistata da Kuma, infatti ha messo in dubbio il talento delle due colleghe, alludendo alla loro capacità di rendere virali i propri brani solo grazie a piattaforme come TikTok.

Chadia ha commentato così la possibile presenza di nuove artiste nel format Real Talk: "Chi vorrei vedere qui con me? Volete due nomi? Vorrei vedere altre donne. Mi vengono in mente Anna e Rose Villain. Vediamo se è più una cosa di pagare i tiktoker per usare il proprio suono o è questione di talento. Forse non potevo dirlo questo?! Ma tanto che ca**o me ne frega, venitemi a prendere". L'allusione di Chadia si potrebbe riferire ai recenti successi delle due autrici, legate anche alla velocità con cui i successi come Vieni dalla baddie per Anna e Come un tuono per Rose Villain con Guè abbiano raccolto grandi numeri sulla piattaforma. Non è il primo dissing pubblico di Chadia nei confronti di altre protagoniste della scena rap italiana, com'era accaduto solo 5 anni fa con Beba.

Curiosa la scelta di Chadia di dissare due artiste come Rose Villain e Anna, soprattutto dopo ciò che era accaduto con Beba e il singolo Donne che odiano le donne, in cui veniva sottolineata proprio la facilità con cui la solidarietà femminile si possa dissolvere in un ambito anche lavorativo, come quello della musica. Nel frattempo, dopo Figli del deserto nel 2023 sembra esser cominciato un nuovo percorso musicale per la cantante torinese. Infatti, nel 2024 ha pubblicato due singoli come Filo Spinato – La Superbia e Bondage – La Gola, che potrebbero diventare i primi singoli di un concept album della cantante sui peccati capitali. Mentre il suo ultimo singolo, pubblicato lo scorso 19 aprile con Milano Mobster si chiama Le regole della bitch.