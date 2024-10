video suggerito

Cardi B ha partorito la terza figlia: "Sentivo sapore di rame in bocca e ho capito di essere incinta" In una diretta su Instagram la cantante Cardi B ha raccontato di avere uno specifico segno rivelatore che le fa capire quando è incinta: il sapore di rame in bocca.

A cura di Elena Betti

Cardi B lo scorso 7 settembre ha partorito la sua terzogenita. Ad annunciarlo era stata la cantante stessa con un post sul suo profilo Instagram che la ritrae con in braccio la bambina, il cui nome resta ancora un mistero. In ospedale c’era anche Offset, il quasi ex marito di Cardi, con cui lei ha già due figli, tra i due sarebbero in corso – di nuovo – le pratiche di divorzio. La bambina è la terzogenita di Cardi B, nel 2018 era nata la prima figlia Kulture Kiari Cephus, mentre il secondo figlio, Wave, è arrivato nel 2021. Due figli alle spalle, quindi, che hanno permesso alla cantante di riuscire a intercettare alcuni segni rivelatori del suo stato interessante. In una diretta Instagram la cantante ha infatti raccontato di essersi accorta di essere in dolce attesa grazie al sapore di rame che ha sentito in bocca, sapore che si era già presentato durante le due gravidanze precedenti.

Il racconto di quando Cardi B ha capito di essere incinta

In una diretta su Instagram, Cardi B ha raccontato di avere un preciso segno rivelatore che le ha fatto capire di essere incinta della sua terzogenita. "Era intorno al 20 marzo o al 16 marzo… Più o meno in quei giorni. Mi sono svegliato una mattina e la mia bocca sapeva di rame. Aveva letteralmente il sapore del rame. Quindi ho pensato: ‘Oh mio Dio. Questo mi succede solo quando sono incinta", ha spiegato la cantante. Secondo i suoi calcoli iniziali, la Cardi B pensava di essere incinta di sei o sette settimane, salvo poi scoprire con la visita ginecologica di essere incinta da ben 17 settimane. "Quando ho scoperto che era una femmina, ho iniziato a piangere ancora di più perché sapete tutti che amo crescere le ragazze", ha raccontato. Cardi B aveva annunciato ai fan di aspettare una bambina a inizio agosto, lo stesso giorno in cui era stata resa nota anche la richiesta di divorzio da Offset, e ha poi mostrato l’arrivo della figlia a inizio settembre tramite un post su Instagram in cui si vedeva anche il cantante di Stir Fry.

Cos’è la disgeusia: il sapore di rame in bocca

La sensazione provata da Cardi B quando era in dolce attesa ha un nome medico: disgeusia. Secondo l’American Pregnancy Association, si tratta di un vero e proprio cambiamento del senso del gusto causato, tra le altre cose, proprio dagli ormoni della gravidanza. Una condizione che porta percepire un sapore aspro o metallico in bocca anche senza mangiare nulla.