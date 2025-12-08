Auguri per la festa dell’Immacolata 2025, le migliori frasi e citazioni da inviare l’8 dicembre

Oggi, lunedì 8 dicembre 2025, si celebra l’Immacolata Concezione, una delle più importanti date del calendario liturgico della Chiesa Cattolica. Abbiamo selezionato per voi le migliori frasi e citazioni per gli auguri.

Oggi, lunedì 8 dicembre 2025, si celebra l'Immacolata concezione: si tratta di una delle più importanti date del calendario liturgico della Chiesa Cattolica. La ricorrenza si concentra sul "concepimento senza macchia" della Vergine Maria, la madre di Gesù. Secondo la religione cristiana, nel momento in cui Adamo ed Eva disobbedirono a Dio e mangiarono il frutto proibito, condannarono l'umanità intera a portare questa colpa. Il sacramento del Battesimo risulta l'unica opzione per liberarsi da questo peccato, tranne per Maria: infatti, secondo le scritture, risulterebbe l'unico essere umano concepito senza peccato originale. L'Immacolata Concezione, quindi, fa riferimento al concepimento di Maria da parte dei suoi genitori San Gioacchino e Sant'Anna, non al concepimento di Gesù. Quest'ultimo secondo la Bibbia fu opera dello Spirito Santo, che preservò la verginità di Maria. A sancire definitivamente la purezza di Maria ci ha pensato Papa Pio IX con la bolla Ineffabilis Deus, che ufficializzava una volta per tutte la nascita della Vergine Maria senza peccato l'8 dicembre 1854. Abbiamo selezionato per voi le migliori frasi e citazioni per la celebrazione dell'Immacolata concezione.

Immacolata 2025, le migliori frasi d'auguri da inviare l'8 dicembre ad amici e parenti

Che l’Immacolata porti alla tua casa armonia e ogni bene. Auguri di cuore.

Possa questo giorno donarti un soffio di bellezza e tranquillità. Felice festa dell’Immacolata!

Oggi si celebra la purezza, la rinascita e la luce: che tu possa accoglierne un raggio. Buona Immacolata!

Un augurio sincero perché questa festa ti regali pace interiore e nuove energie.

Che l’Immacolata custodisca i tuoi sogni e renda lieve ogni passo. Auguri.

Nel silenzio di questa festa, trova un momento per te: per respirare, sperare, ripartire. Buona Immacolata!

Ti auguro un’Immacolata piena di dolcezza, famiglia e tempo sereno.

Che la luce dell’8 dicembre apra il cuore alla gioia e alle nuove possibilità. Felice Immacolata!

Oggi è il giorno che accende le prime luci del Natale: ti auguro calore, serenità e sorrisi.

