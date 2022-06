Buona festa della Repubblica 2022: frasi e immagini da condividere il 2 giugno Come ogni anno, il 2 giugno si celebra la Festa della Repubblica, ricordando il giorno del Referendum Costituzionale del 1946 tra monarchia e Repubblica.

A cura di Vincenzo Nasto

Frecce Tricolore (LaPresse)

Oggi, 2 giugno 2022, si celebra la Festa della Repubblica. A poche settimane dalla Liberazione infatti, si festeggia una delle date più importanti della Storia del nostro paese, ripercorrendo nel tempo ciò che è avvenuto il 2 giugno 1946. Questa data rievoca uno dei due giorni di 76 anni fa, quando il popolo italiano venne chiamato alle urne per il famoso Referendum istituzionale, che chiedeva ai cittadini di decidere del futuro del paese. Nel secondo dopoguerra, la popolazione italiana era messa davanti alla scelta tra monarchia o Repubblica, dopo una dittatura ventennale del Partito Fascista di Benito Mussolini. Il risultato, arrivato dopo la prima votazione a suffragio universale, vide vincitrice la Repubblica che ottenne il 54,3%, anche contro il voto del Sud Italia che si direzionò nei confronti della monarchia. Dopo anni di assenza causa Covid-19, tornerà finalmente la parata militare al centro di Roma, ma soprattutto le Frecce Tricolori che sfrecceranno sull'Altare della Patria. Per l'occasione, abbiamo raccolto le migliori frasi celebri, storiche, citazioni e immagini da condividere per celebrare la nascita della Repubblica Italiana.

Festa della Repubblica 2022