in foto: Un ritratto di Beethoven

Nasceva 250 anni fa, il 16 dicembre del 1770, Ludvig van Beethoven. Il celebre compositore, genio della musica mondiale di tutti i tempi, sordo dall'età di trent'anni, ebbe i suoi natali a Bonn, in Germania. Da mesi, infatti, la sua città lo sta festeggiando con un vero e proprio giubileo musicale. Ma Beethoven è un patrimonio mondiale, appartiene a tutti, motivo per cui oggi ovunque, soprattutto in rete, ci si appresta a festeggiare l'autore della Sinfonia n.9 e di una miriade di capolavori immortali che a far data oggi, per dire, due secoli e mezzo dopo la sua nascita, fa comunque più ascolti di un trapper più che famoso dalle nostre parti come Sferaebbasta. Ma vediamo nel dettaglio una selezione di appuntamenti relativi al Beethoven Day e alle celebrazioni per i 250 anni dalla nascita del genio musicale tedesco, da TikTok alla radio.

Su TikTok l'Inno alla Gioia di Beethoven è una hit

Sul popolare social, l’hashtag #Beethoven conta oltre 85M di visualizzazioni e un invito rivolto a tutti: fare freestyle sulle melodie del maestro, cantando, suonando o facendo del rap. Così da festeggiare anche la musica in tutte le sue forme. Su TikTok sono innumerevoli i video che riproducono il feet di Snoop Dogg su Moonlight Sonata – come quelli di Tom Spinley (@tomspinley) e Lucien Lu (@levelsofpiano) –, mentre Esther Abrami (@estherabrami) regala un’evoluzione della musica in meno di 30 secondi che non può non comprendere anche Beethoven. Hit senza tempo della musica classica e della cultura e un successo inarrestabile che hanno conquistato anche la community di TikTok: sulle note di Sonata al chiaro di luna, Per Elisa, Sinfonia n.5 i creator hanno interpretato, rendendo omaggio, le melodie, dando twist inaspettati o, perché no, impersonando i panni dell’epoca contemporanea a Ludwig.

Rai Radio3 celebra il Beethoven Day

Rai Radio3 in collaborazione con l'Accademia Filarmonica romana corona le celebrazioni per il 250/mo anniversario della nascita di Ludwig van Beethoven con una grande festa musicale proprio il 16 dicembre, dopo gli spazi di ascolto e approfondimento riservati al compositore tedesco nel palinsesto di quest'anno. Alle 20.30 il culmine del Beethoven Day prevede che Radio3 Suite si collegherà con la Sala Casella dell'Accademia filarmonica romana per un concerto pensato e prodotto per il pubblico radiofonico, condotto da Oreste Bossini e Andrea Penna. Protagonisti della serata i pianisti Gabriele Strata e Andrea Lucchesini, il Quartetto Prometeo, cui si aggiunge il violista Stefano Zanobini. Si comincia con la Sonata per pianoforte in do minore op. 13 «Pathétique», eseguita da Gabriele Strata, vincitore nel 2018 del Premio Venezia.

Google Arts & Culture annuncia "Beethoven Everywhere"

Anche Google Arts & Culture ha annunciato un progetto dedicato al compositore, dal titolo "Beethoven Everywhere": una raccolta digitale realizzata grazie alla collaborazione tra diverse istituzioni culturali dalla Carnegie Hall all'etichetta discografica Deutsche Grammophon e alla Karajan-Akademie, dalla Chineke! Orchestra alla Biblioteca di Stato di Berlino e alla Secessione di Vienna.

In Germania la pandemia ferma il giubileo

I festeggiamenti a Bonn, in Germania, città natale del celebre musicista, sono iniziati con un anno d’anticipo con un vero e proprio giubileo musicale. I mesi prima dell'inizio della pandemia sono stati costellati da eventi speciali e attività organizzate per rendere omaggio al compositore. Fitto il programma, da Berlino a Vienna, dove il musicista morì, tra cui maratone musicali lungo ventiquattro ore. Anche nelle birrerie tedesche fin quando è stato possibile, si è celebrata la musica del grande compositore tedesco.