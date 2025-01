video suggerito

Brunori Sas annuncia l’album L’Albero delle Noci e il nuovo tour del 2025: a giugno il concerto al Circo Massimo L’albero delle Noci è il titolo del nuovo album di Dario Brunori, in arte Brunori Sas, che comprende anche l’omonimo brano con cui si esibirà al Festival di Sanremo 2025. Tra le novità annunciate dal cantautore anche il nuovo tour, durante il quale farà tappa per la prima volta al Circo Massimo di Roma. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Dario Brunori, in arte Brunosi Sas ha annunciato un nuovo album, che uscirà il 14 febbraio. Si intitola L’albero delle Noci, come il brano che porterà a Sanremo 2025. "È il frutto di due anni di sottrazioni, per cui non aggiungo altro, se non i titoli delle canzoni e la copertina", le parole dell'artista su Instagram. L'album, che comprende dieci tracce, che prende il nome dal brano che Brunori ha scelto di presentare al 75esimo Festival della canzone italiana, segna il grande ritorno dell'artista a cinque anni di distanza da Cip!, il suo ultimo lavoro discografico uscito nel 2020. Ma non è finita qui: Brunori ha anche annunciato il nuovo tour previsto per il 2025, durante il quale per la prima volta si esibirà al Circo Massimo di Roma, il 18 giugno 2025. I biglietti saranno disponibili a partire da lunedì 13 gennaio alle ore 14:00 su www.vivoconcerti.com, e da sabato 18 gennaio alle ore 14:00 nei punti vendita autorizzati. Un annuncio che conferma il forte legame di Brunori con la capitale, già celebrato dal tutto esaurito per la data del 19 marzo al Palazzo dello Sport.

Il significato di L'Albero delle Noci

A dare una direzione inedita nel percorso musicale dell'artista, il nuovo sodalizio con Riccardo Sinigallia, che ha prodotto l’intero disco al fianco di Dario. Il titolo dell’album, così come la sua copertina, rimanda all’immagine di un albero di noce, emblematico nella vita di Dario Brunori. A spiegarlo è lo stesso artista: "L'albero delle noci sta davanti casa mia. Lo osservo sempre quando mi frulla qualcosa in testa, anche perché da anni sono convinto che sia lui a suggerirmi le canzoni che scrivo. D'altronde non avendo gli alberi, soprattutto quelli secolari, nessun interesse per i rendiconti Siae, mi sembrava doveroso quantomeno tributargli una canzone. E sono contento di averlo fatto con un brano che mi fa il cuore dolce e in cui ho cercato con coraggio di cantare la gioia, ma anche l'inquietudine che una nuova nascita porta con sé: l'amore che non chiede niente in cambio, la felicità assurda e a tratti incontenibile, ma anche la paura di poterla perdere ‘sta felicità, il rimpianto per la vita di prima, il tempo che non torna".

E poi la terra, le radici, le stagioni, le foglie che vanno e quelle che vengono. E forse su tutto l'altalena perenne fra il bimbo che vorrebbe eternamente raccontare (e raccontarsi) favole e l'adulto che sa quanto importante sia ciò che risiede nell'ombra. La linea sottile che passa fra essere genitori e sentirsi ancora figli.

La tracklist dell'album

L'album contiene un totale di dieci canzoni, incluso quello con cui l'artista si esibirà al prossimo Festival di Sanremo. Questa la lista completa dei brani:

Per non perdere noi L’albero delle noci La ghigliottina La vita com’è Pomeriggi catastrofici Il morso di Tyson Fin’ara luna Più acqua che fuoco Luna nera Guardia giurata

Il calendario del tour 2025 di Brunori Sas

Venerdì 14 marzo 2025 , Vigevano (PV), PalaElachem

, Vigevano (PV), PalaElachem Domenica 16 marzo 2025 , Firenze, Nelson Mandela Forum

, Firenze, Nelson Mandela Forum Mercoledì 19 marzo 2025 , Roma, Palazzo dello Sport (data sold out)

, Roma, Palazzo dello Sport (data sold out) Sabato 22 marzo 2025 , Torino, Inalpi Arena

, Torino, Inalpi Arena Mercoledì 26 marzo 2025 , Napoli, PalaPartenope

, Napoli, PalaPartenope Venerdì 28 marzo 2025 , Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena

, Casalecchio di Reno (BO), Unipol Arena Domenica 30 marzo 2025 , Assago (MI), Unipol Forum

, Assago (MI), Unipol Forum Lunedì 31 marzo 2025, Assago (MI), Unipol Forum