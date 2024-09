video suggerito

Beatrice Venezi: "Boccia? Per il G7 non c'è contratto", ma l'Orchestra Scarlatti conferma la sua presenza Dopo la replica a Maria Rosaria Boccia in cui faceva sapere che "grazie alla bella pubblicità" ricevuta, non era sicura che sarebbe arrivato il contratto per dirigere il concerto previsto per la tappa del G7 a Pompei, la Nuova Orchestra Scarlatti conferma la volontà di avere Beatrice Venezi nel ruolo di direttrice di orchestra.

A cura di Stefania Rocco

Dopo la replica (e la denuncia) di Beatrice Venezi a Maria Rosaria Boccia, arriva la conferma della Nuova Orchestra Scarlatti che fa sapere di volere che sia la direttrice d’orchestra a presiedere il concerto previsto per la tappa del G7 a Pompei. Dalle pagine del Fatto Quotidiano, dopo essere stata citata da Boccia quale esempio dei conflitti di interesse nei quali sarebbe coinvolto l’ex ministro Gennaro Sangiuliano, la direttrice d’orchestra aveva replicato con severità all’imprenditrice campana. “La signora Boccia si rassegni, non sono al suo livello, né lo sarò mai”, aveva dichiarato Venezi.

Beatrice Venezi: “Non sono sicura che il contratto ci sarà”

Venezi aveva confermato il desiderio della Nuova Orchestra Scarlatti che fosse lei a presiede il concerto, ma aveva precisato che nessun contratto era ancora stato firmato: “La Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli ha pensato a me per la direzione e questo significherebbe contrattualizzare la mia prestazione direttamente con l'Orchestra. Di più non so dire, poiché non ho mai partecipato a una riunione concernente l'organizzazione del G7. Ad oggi non c'è nessun contratto e grazie a questa bella pubblicità non sono nemmeno sicura che ci sarà”. Aveva inoltre aggiunto che sarebbe stata onorata di dirigere il concerto: “Come artista sono ingaggiata e pagata dagli organizzatori degli eventi, non dal ministero. E questo vale per gli oltre 250 concerti e oltre cento recite d'opera che ho diretto nei miei 34 anni di vita”.

La Nuova Orchestra Scarlatti conferma la partecipazione di Beatrice Venezi

Pochi minuti fa, dopo la conferma arrivata dal sindaco di Pompei Carmine Lo Sapio che ha fatto sapere che le delegazioni del G7 visiteranno Pompei il prossimo 20 settembre come da programma, è arrivata la nota diramata dalla Nuova Orchestra Scarlatti. “È stato naturale pensare a Beatrice Venezi per un'occasione così importante come il G7”, hanno fatto sapere i rappresentanti dell’orchestra, “È un'ipotesi formulata direttamente da noi, non dalla direzione generale del ministero, la quale ci ha conferito l'incarico di tenere il concerto; la scelta della direttrice è nostra. Venezi si è formata nel nostro ambiente artistico e collabora con noi da più di 10 anni”. Sarà dunque proprio Venezi a dirigere il concerto del 20 settembre prossimo a Pompei.