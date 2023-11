Banksy conferma il suo nome: BBC lo rivela in un’intervista integrale mai pubblicata del 2003 In un’intervista del 2003 della BBC, il noto street artist britannico Banksy rivela il suo nome, rispondendo anche alle accuse di vandalizzare le opere pubbliche.

A cura di Vincenzo Nasto

Banksy, foto di Getty Images

La BBC ha condiviso interamente, nelle scorse ore, quella che potrebbe essere una delle interviste più esclusive nel mondo della street art. Al centro del racconto ci sarebbe Banksy, l'artista di Bristol che sembrerebbe rispondere a uno dei quesiti maggiormente posti dalla sua comparsa: la sua reale identità. La registrazione è avvenuta nel 2003, quando il giornalista della BBC Nigel Wrench, in una delle prime interviste storiche a Banksy, gli chiede se è possibile chiamarlo Robert Banks. L'autore britannico lo corregge subito, rispondendogli che il suo vero nome è Robbie. A lungo, attraverso delle speculazioni online, erano stati consegnati al pubblico nomi come Robin, Robert e Robbie da affibbiare allo street artist nativo di Bristol, ma adesso c'è una conferma.

La rivelazione del nome di Banksy e l'opera d'arte come cibo al microonde

Sembrerebbe essere nata in maniera casuale la scoperta, nelle scorse ore, da parte della BBC, del nome del famoso street artist britannico Banksy. L'uomo, che viene raccontato in un podcast su Radio 4 della BBC dal titolo The Banksy Story, era stato intervistato in una delle prime uscite pubbliche nel 2003, per celebrare l'apertura dello spettacolo Turf War, nella zona est di Londra. L'allora inviato della BBC, il giornalista Nigel Wrench approcciò Banksy, prima chiedendogli se potesse chiamarlo Robert Banks. La risposta del writer fu decisa: "È Robbie". Il giornalista si soffermò anche sulle accuse di vandalismo da parte dell'opinione pubblica, con una risposta sorprendente sulla sua presenza sotto copertura: "È un modo più veloce per esprimere la tua opinione. Mia madre cucinava l'arrosto ogni domenica e ogni domenica e diceva che ci vogliono ore per farlo, minuti per mangiarlo. E in questi giorni che mangia pasti al microonde per una persona, mi sembra molto più felice. In un certo senso sto adottando questo approccio all'arte. Voglio finirlo e scomparire".

L'intervista completa trasmessa dal podcast The Banksy Story della BBC

L'intervista venne riportata nel programma pomeridiano della BBC PM, ma non in maniera integrale. Infatti, proprio l'ex giornalista della BBC Wrench, dopo aver seguito il podcast The Banksy Story trasmesso su Radio 4 della BBC, ha ricordato dell'esistenza di una sua registrazione del pomeriggio dell'estate del 2003, quando aveva avuto il suo primo approccio con Banksy. Dopo aver recuperato l'intera intervista su un minidisc nella sua abitazione, il materiale è stato consegnato alla BBC, che ha scelto di estendere per una puntata speciale il podcast The Banksy Story. L'intervista integrale è infatti stata pulita dai rumori dell'epoca e trasmessa in streaming, chiudendo uno dei racconti più fedeli del writer nativo di Bristol. È possibile ascoltare l'intervista completa su BBC Sounds come The Banksy Story di Radio 4.