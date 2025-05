video suggerito

Bad Bunny sold out in pochi minuti, aggiunto secondo concerto all'Ippodromo: come acquistare i biglietti È stata aggiunta un secondo concerto di Bad Bunny dopo che i biglietti per il 17 luglio 2026 sono andati sold out in pochi minuti. Ecco come acquistare i biglietti per il secondo concerto all'Ippodromo Snai La Maura.

A cura di Francesco Raiola

I biglietti di Bad Bunny a Milano

Migliaia di persone in coda per acquistare i biglietti del concerto che Bad Bunny terrà a Milano il 17 luglio 2026, ticket andati sold out in pochissimi secondi e Live Nation costretta ad annunciare di corsa una seconda data, sempre all'Ippodromo La Maura di Milano per il giorno dopo. Era prevedibile uno scenario del genere per il ritorno in Italia di una delle popstar che sta scrivendo la Storia del Pop contemporaneo nel mondo, e infatti tanti italiani hanno virato anche sulle date europee quando hanno visto tutte le persone in coda, pur di vedere dal vivo il cantante che in Italia era passato solo una volta, nel 2018.

Come acquistare i biglietti per il concerto di Bad Bunny a Milano il 18 luglio

L'artista portoricano, quindi, terrà un secondo cocnerto del suo Débi tirar màs fotos Tour il 18 luglio 2026 sempre all'Ippodromo La Maura di Milano, con alcuni biglietti già venduti oggi. Come riporta il Corriere della Sera, infatti, "le persone in coda sul sito sono state reindirizzate ai biglietti per la seconda data" e quindi hanno potuto comprare il biglietto per il giorno dopo. Livr Nation lo ha comunicato ufficialmente su Instagram, scrivendo: "A grande richiesta si aggiunge una seconda data del ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS' World Tour". Resta valida sempre, però, la vendita generale che comincerà domani, venerdì 9 maggio, sempre sulle principali piattaforme di streaming, come Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket, sempre a partire dalle 12.

Mappa Ippodromo Snai La Maura per il concerto di Bad Bunny

I pressi dei biglietti di Bad Bunny

Ma quanto costano i biglietti per poter rivedere Bad Bunny in Italia? Ci sono due modalità di biglietto per quanto riguarda Bad Bunny a Milano, ovvero quelli per il Golden Circle costeranno 146 euro, senza commissioni, mentre la Platea normale costerà 96,78 euro. I prezzi sono replicati anche per la seconda data milanese del 18 luglio 2025.

Perché Bad Bunny non canterà in uno stadio

Bad Bunny, il cui vero nome è Benito Antonio Martínez Ocasio, è un artista multi-platino e vincitore di tre GRAMMY e nei giorni scorsi ha annunciato il suo tour mondiale che toccherà anche l'Europa (ma non gli Stati Uniti). Quello dell'artista portoricano è un tour negli stadi, ma in Italia non si esibirà al San Siro, bensì allìIppodromo La Maura, diventato negli anni uno dei luoghi simbolo della musica italiana. La scelta, come ha appreso Fanpage, dipende dall'indisponibilità dello stadio ma è chiaro che non c'è alcun ripiego essendo quella location una realtà importante per la musica mondiale.