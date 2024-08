Anna Tatangelo punta da una vespa mentre era sul palco: “Stasera non ci siamo fatti mancare niente” Durante un concerto, Anna Tatangelo è stata punta da una vespa: la cantante ci ha scherzato sui social, postandone anche il video. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Redazione Music

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Anna Tatangelo è stata punta da una vespa mentre era sul palco di Pizza del Mare a Giulianova Lido (TE). La cantante ha postato il video del momento esatto sui suoi canali social, anticipandolo con l'annuncio, scherzoso, della puntura. Tatangelo stava finendo di esibirsi in "Essere una donna" – canzone prodotta da Gigi D'Alessio e Adriano Pennino con cui la cantante ha partecipato al Festival di Sanremo 2006 -, uno dei suoi maggiori successi, inserito nell'album Ragazza di periferia, e mentre cantava i versi "(ma il compagno che vorrei che tra un bacio e una risata) mi farà dimenticare i problemi intorno a me" ha sentito qualcosa toccarle il braccio che aveva aperto.

Nel video si vede la band che suona, Tatangelo che mentre canta sente qualcosa che le punge il braccio, e dopo il primo attimo di stupore si rende conto che qualcosa è successo e si spaventa. In quel momento, però, mantiene la calma e mentre realizza cosa sia successo, allunga il microfono verso il pubblico così da fargli urlare la parte della canzone in cui si recita proprio il titolo. A quel punto, però, si vede la cantante allungarsi verso il retro del palco. Il video – postato dalla stessa cantante con la didascalia "Mi ha punto una vespa"" – si ferma lì, probabilmente resta il tempo per farsi visitare e cercare di capire cosa sia successo, coi medici.

Anna Tatangelo, comunque, ha continuato a postare nelle storie per far sapere ai fan cosa fosse successo. Nella prima storia che ha postato, infatti, la prende con ironia e scherzando dice, assieme alla sua band e alle ballerine: "Stasera non ci siamo fatti mancare bulla, giusto? Puntura di vespa, mentre si canta, ce l'abbiamo". Nelle immagini la si vede mentre stringe sotto al braccio dove c'è la puntura della vespa una piccola borsa del ghiaccio, mentre nel terzo video si mostra un po' dolorante con la scritta: "Brucia".