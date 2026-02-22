Angelina Mango grata alla manager Marta Donà: “Mi ha salvato la vita, mi ha convinto a fermarmi”

Angelina Mango è tornata ad abbracciare il pubblico che l'ha attesa in questo anno e mezzo di stop. Sabato 21 febbraio, infatti, si è tenuta la data zero del suo tour al PalaUnical Teatro di Mantova. Per lei è un momento molto importante, è tornata alla musica quando ormai pensava che non sarebbe mai più salita sul palco. E mentre il suo concerto stava per volgere al termine, Angelina Mango prima ha chiarito: "Voglio proprio vivere". Poi ha voluto rivolgere un ringraziamento speciale a Marta Donà, la sua manager, che nel momento di sua maggiore difficoltà, l'ha convinta a fermarsi: "Mi ha salvato".

Angelina Mango ringrazia Marta Donà. L'artista, nel corso della data zero del suo tour, ha rivolto una dedica speciale alla manager che l'ha accompagnata nel periodo di suo massimo successo:

Se penso a dov'ero un anno fa e a dove siamo adesso, ho davvero i brividi. Vorrei dire una cosa – siamo arrivati quasi alla fine di questo spettacolo – io vorrei proprio tanto dedicare la prossima canzone a una persona che mi ha davvero salvato la vita. Mi ha dovuto convincere a fermarmi un anno e mezzo fa e ha fatto bene. Ha fatto il mio bene. Grazie Marta.

Parole profondamente sentite che mettono un punto anche alla polemica che investì la manager quando Angelina Mango decise di fermarsi. Alcuni, infatti, insinuarono che l'artista si fosse ammalata proprio perché costretta a ritmi estenuanti da parte del suo entourage.

Angelina Mango rompe il silenzio sull'anno buio che ha attraversato. Nei giorni scorsi, la cantante ha pubblicato su Instagram una pagina del suo diario, nella quale spiegava che ciò che l'ha fatta ammalare non è stato "il successo", "il calendario pieno" o "lo stress": "Quello che fa male davvero è non ascoltarsi, non sentirsi liberi". Sul palco si è liberata di tutti gli orpelli e ha portato con sé solo la sua voce: "Ero struccata e non me ne fregava se mi finiva la frangia negli occhi perché ero troppo emozionata".