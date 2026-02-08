Amici 25, le pagelle di domenica 8 febbraio: non c’è pace per Angie (7), Opi (5) fuori dai giochi

Angie e Opi, Amici 25

Domenica 8 febbraio 2026 è andata in onda la diciottesima puntata del Pomeridiano di Amici 25, dove si sfidano gli allievi di Maria De Filippi. Ospite della puntata l'ex concorrente Antonia che ha cantato "Luoghi Perduti". Hanno giudicato la gara di canto Alex Britti e Ilenia Pastorelli, mentre nella gara di ballo è intervenuto Marcello Sacchetta. Non c'è pace per Angie (7), che dopo aver convinto sulle note di "Sei bellissima" di Loredana Bertè, meriterebbe la prima maglia del Serale di Amici 25 con "Young and beautiful" di Lana Del Rey. Male Opi (5), timido e impacciato nelle note di "Sincero" di Salmo. Qui le pagelle.

Caterina, voto 5,5:

Partiamo dalle notizie positive: ogni volta che canta "Roserovi", diventa chiaro il motivo per cui le è stata data un'opportunità in sfida, che è riuscita a cogliere. Un inedito molto orecchiabile, che per qualche settimana ha nascosto, com'è giusto che sia, qualche incertezza nelle cover dei brani. In questo senso, la recitazione iniziale di "Santallegria" di Ornella Vanoni è un piccolo bonus per un'interpretazione che diventa via via insufficiente, soprattutto nella prima strofa, quando sembra andare anche fuori ritmo con il brano. Sarà necessario essere più precisa e meno tesa nelle prossime esibizioni.

Angie, voto 7:

Chi pensava fosse arrivato finalmente il momento della prima maglia dorata, dovrà ricredersi. Non c'è pace per Angie, visibilmente frustrata da queste puntate che prolungano solo il momento in cui accederà al Serale, su questo ormai non ci sono dubbi. E non lo si nota solo nelle note più alte, nell'equilibrio anche nel ritornello di "Sei Bellissima". Ma anche dal timing e dall'espressività con cui canta "Young and beautiful" di Lana Del Rey, la vera perla di questa puntata. Tra lei e il successo che ha costruito, c'è solo la sagoma dell'insegnante Anna Pettinelli, che ha rinnovato il suo piano strategico, soprattutto dopo gli ultimi posti di Opi e Gard nelle ultime settimane.

Riccardo Stimolo, voto 6:

Manca qualcosa, e in questo senso l'insegnante Anna Pettinelli potrebbe aver ragione. Rompere gli schemi non servirebbe a mostrare le altre capacità vocali di Riccardo, ma permettere al pubblico di osservare anche nuove forme dell'artista. Sulle note di "Un mondo a parte" è però impeccabile, complice una delicatezza timbrica che ha sfoggiato sin dalle prime apparizioni ad Amici 25. La domanda è: basterà "solo" questo?

Opi, voto 5:

C'è stato un momento, un segmento dell'esibizione, in cui ciò che veniva cantato da Opi, "Sincero" di Salmo, appariva totalmente distante dall'immagine e dalla proiezione del giovane cantante. Un sintomo non proprio nuovissimo, gli era capitato anche altre volte in passato, ma che in questo senso mostra tutto ciò che manca a Opi per poter accedere al Serale: una mancanza di verticalità nel dosare i vari momenti del brano, mascherata più volte dalla ruvidità della sua voce nel ritornello. Ma anche un senso di disfatta che gli si legge negli occhi ogniqualvolta deve esibirsi, una conseguenza dei mesi, abbastanza movimentati, vissuti all'interno del talent. Sembrano chiudersi, in questo momento, le porte del Serale.

Lorenzo Salvetti, voto 5,5:

Come sottolinea Alex Britti, sarebbe curioso ascoltare più inediti scritti da Lorenzo, e lo si può notare in "Stupida vita" alla fine della trasmissione. Ciò che manca però è un equilibrio nelle sue cover, con "Amaro" che sembra perdere l'energia e il ritmo dell'arrangiamento dei Pinguini Tattici Nucleari, svestita dal pianoforte di Lorenzo. Le sue grandi capacità vocali non si discutono, meno la versatilità, necessaria per la fase finale del programma.

Gard, voto 5,5:

Penultimo posto meritato questa settimana per Gard, che con "Arriverà" dei Modà mostra delle imprecisioni vocali a cui poche volte avevamo assistito nei lunghi mesi della sua permanenza ad Amici. Si concede il momento tra il pubblico, una scelta consapevole e un ammiccamento che dice molto su come la sua ingenuità iniziale viene, pian piano, sgrezzata da Anna Pettinelli. Questa settimana manca il resto, ma il Serale è il suo posto: non c'è dubbio.

Rudy Zerbi, voto 5,5:

Nelle ultime settimane, prima dell'arrivo del Serale, comincia il gioco di magia di Rudy Zerbi che con l'ironia, nemmeno troppo sottile, cerca di nascondere alcune problematiche dei propri concorrenti, facendo divampare discussioni su concorrenti altrui. È ciò che è accaduto per l'esibizione di Caterina, seguita da quella di Angie, ma anche l'esibizione di Riccardo e il silenzio su Opi. Stratega.

Lorella Cuccarini, voto 6,5:

Ci sono due immagini, tra il serio e l'ironico, che raccontano la puntata dell'insegnante Lorella Cuccarini. Se da una parte è ormai lecito chiedere i criteri di giudizio di Anna Pettinelli, soprattutto sulle esibizioni di Angie, tutto si trasforma in una commedia tragicomica nella sfida per il Serale. Da "Maria, io esco" a "Abbiamo tempo per risentirla più volte", è chiaro che Cuccarini stia cercando di nascondere la frustrazione della sua cantante, facendola sua.

Anna Pettinelli, voto 5,5:

C'è un momento sì e un momento no della sua puntata. È l'unica a prendersi la responsabilità di ricordare quanto solo il bel canto non sia un valore assoluto per un artista al di fuori del programma, quando giudica Riccardo. Dall'altra parte, è ormai diventata una sit-comedy l'ostinazione con cui non concede ad Angie la maglia del Serale, soprattutto dopo che le ultime due settimane hanno sancito l'ultima posizione di due dei suoi concorrenti.