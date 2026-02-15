Amici 25, le pagelle di domenica 15 febbraio: Michele (7,5) va al Serale, Valentina (5,5) nei guai

Domenica 15 febbraio 2026 è andata in onda la diciannovesima puntata del Pomeridiano di Amici 25, dove si sfidano gli allievi di Maria De Filippi. Michele Ballo (7,5) è il primo cantante al Serale, appaiono molto lontane le possibilità per Valentina (5,5).

Michele e Valentina, Amici 25

Domenica 15 febbraio 2026 è andata in onda la diciannovesima puntata del Pomeridiano di Amici 25, dove si sfidano gli allievi di Maria De Filippi. Ospite della puntata Giusy Ferreri che ha cantato "Musica Classica". Hanno giudicato la gara di canto Giusy Ferreri e Drusilla Foer, mentre nella gara di ballo sono intervenuti Raimondo Todaro, Oriella Dorella e Anbeta. La parabola di Michele (7,5) ad Amici ha avuto più di qualche passaggio a vuoto, ma sembra esser servita per la maturità mostrata sul palco nel suo accesso al Serale: ottima interpretazione con "Bruises". Sembra invece lontana dalla direzione musicale del Serale Valentina (5,5), che ben si esibisce sulle note di "Pink Pony Club" di Chappell Roan. Qui le pagelle.

Michele, voto 7,5:

È riuscito a costruire la cornice migliore in cui esibirsi per accedere al Serale, compiendo una tra le migliori esibizioni in questo suo Pomeridiano con "Bruises" di Lewis Capaldi. A colpire, rispetto alle scorse prove, la capacità di creare momenti di vuoto nel brano, mai spegnendosi del tutto. Una trappola dell'attenzione in cui il pubblico viene rapito dalla sua voce, dalla profondità delle note del piano, dall'intensa espressività che in questo caso non sembra forzata. La sua parabola ad Amici ha avuto più di qualche passaggio a vuoto, ma sembra esser servita per la maturità mostrata sul palco nel suo accesso al Serale.

Lorenzo, voto 6:

Un pensiero comprensibile quello di Lorenzo, che dopo alcune bocciature nelle settimane precedenti, abbia voluto ampliare il suo raggio d'azione, sempre muovendosi su un filone cantautoriale come quello di Brunori Sas. Il ritmo de "Il morso di Tyson" gli permette di nascondere alcune imprecisioni nei cambi di registro, che gli valgono anche il secondo posto finale. Ha mostrato sicuramente parti più affascinanti del suo canto in altre esibizioni.

Elena, voto 6,5:

"Io voglio dimostrare che credo nella mia musica". Un pensiero che sembra aderire perfettamente alle prime strofe di "Rolling in the deep" di Adele che canta: "Non sottovalutare le cose che farò, c'è un fuoco che sta divampando nel mio cuore, sta raggiungendo il culmine e mi sta tirando fuori dall'oscurità". L'esibizione di Elena, nuova allieva di Rudy Zerbi, è un messaggio chiaro e forte non solo al pubblico, ma anche alla giudice che l'ha lasciata andare, forse troppo presto. Si notano, purtroppo, nel ritornello le attuali mancanze della cantante, che su un registro vocale più ampio, cede fin troppo presto. Tra le attenuanti, la presenza in giuria di Giusy Ferreri, probabilmente una delle poche voci italiane capaci, con il proprio timbro, di eseguire un esercizio così difficile.

Gard, voto 7:

Il senso di emarginazione rappresentato in "L'elefante e la farfalla" di Michele Zarrillo si estende in tutto lo studio di Amici, una favola triste in cui il dualismo tra l'apparire e l'essere risulta più attuale che mai. E in questa interpretazione, la dolcezza di Gard, che si estende dalla voce all'immagine che propone sul palco, diventa fondamentale per la riuscita del brano. Ci sono alcuni episodi, come questo, in cui il brano riesce a intrecciare la storia del giovane concorrente in maniera così naturale da rompere qualsiasi patto finzionale con il pubblico, qualsiasi filtro televisivo.

Plasma, voto 6:

L'origine di questo brano di Chiello, che sarebbe dovuto arrivare in collaborazione con Blanco (qui la storia), è già parte del racconto di quest'esibizione di Plasma con "Stupida anima". Un brano struggente, una delle perle nella nuova vita del cantante lucano, in cui Plasma inserisce alcune sue rime. E anche se compaiono alcune piccole imperfezioni, legate principalmente al confronto con la voce originale, soffocata, di Chiello, Plasma è riuscito a incastrare tutto. Le autoassegnazioni degli studenti hanno premiato molti, ma chi ne ha approfittato di più è proprio il concorrente ligure.

Valentina, voto 5,5:

Dopo qualche incertezza iniziale nel recitato, "Pink Pony Club" diventa il brano da inseguire, anche tra i movimenti di Valentina, che sembra totalmente a suo agio con il brano. In questo vortice vissuto nelle ultime settimane, che si allinea ai dubbi avuti un mese fa sul suo futuro da performer e all'interno del talent, l'identità mostrata in questa cover sembra chiarire sempre di più ciò da cui Valentina vorrebbe tendere, non solo all'interno del programma. Bisognerà però capire se questa volontà combaci, anche nelle prossime settimane, con la direzione musicale del Serale: sembrano esserci chiari dubbi.