Allen Blickle, batterista metal dei Baroness, è morto a 42 anni: la band fu nominata ai Grammy

È morto Allen Blickle, primo batterista dei Baroness, all’età di 42 anni. Fondatore della band metal americana e autore dei primi tre album, Blickle ha collaborato con altre band e composti colonne sonore per serie Netflix.

Allen Blickle, via Instagram

Nelle scorse ore, la band metal statunitense Baroness ha annunciato la scomparsa del suo primo batterista, Allen Blickle, all'età di 42 anni. L'uomo aveva fondato la band a Savannah, in Georgia, nel 2003, insieme a Baizley, alla bassista Summer Welch e al chitarrista Tim Loose. Con loro aveva pubblicato i primi tre album della band: Red Album del 2007, Blue Record del 2009 e Yellow & Green del 2012. Non sono ancora chiare le cause della scomparsa, anche se Laura Pleasant dei Kylesa, in un post su Instagram ha accennato a una fase complicata della vita di Blickle: "Pensavamo tutti che avessi superato questa fase. Cavolo, dovevamo vederci quando sono tornato dal tour. Te ne sei andato troppo presto, amico mio. Sono felice che tu sia in pace e che non soffra più".

Il post su Instagram dei Baroness e l'incidente in tour nel 2012

L'annuncio dei Baroness, band metal candidata anche ai Grammy 2025 per la miglior performance metal con Shock Me, è arrivato dal frontman John Baizley: "Mi spezza il cuore dover condividere la notizia che il mio caro amico, partner creativo ed ex compagno di band Allen Blickle è mancato pochi giorni fa. Ti voglio bene e mi manchi. Faccio tesoro di ogni momento che abbiamo condiviso". La band si era divisa 13 anni fa, nel 2012, proprio a seguito di uno degli incidenti più importanti nella vita di Blickle. L'uomo, come 9 tra membri della band e staff, fu coinvolto in una caduta di 9 metri con il tour bus, durante la leg nel Regno Unito. Mentre si recavano a Southampton dopo lo show di Bristol, il bus precipitò per 9 metri in un viadotto di Bath. L'incidente provocò la frattura del braccio e della gamba sinistra per John Baizley, mentre Allen Blickle e Matt Maggioni riportarono fratture alle vertebre, rimanendo in ospedale per due settimane.

Le altre band con cui ha collaborato e le colonne sonore per le serie Netflix

Dopo la scampata tragedia, come ha raccontato anche negli anni successivi Brickle, si creò una frattura all'interno della band, con l'addio l'anno successivo del batterista, sostituito da Matt Maggioni. In un'intervista a The Fader, Blickle raccontò come si era già creato un momento di separazione, antecedente all'incidente: "In un certo senso, mi stavo spingendo in un'altra direzione. Non sapevo come gestire la situazione orribile che stavamo attraversando, ma chi lo sa? Non è facile. Mi manca suonare con loro e ho detto loro che, quando sarà il momento giusto, mi piacerebbe tornare in tour". Negli anni successivi, Blickle ha continuato a collaborare con band come Romantic Dividends, A Place to Bury Strangers e Alpaca, oltre a comporre le colonne sonore di serie Netflix come We Are the Champions e Best of Stand-Up.