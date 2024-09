Alessandro Giuli è il nuovo Ministro della Cultura e da Wikipedia scompare la categoria “Controversie”

video suggerito

A cura di Francesco Raiola

Dalla pagina Wikipedia di Alessandro Giuli, nuovo Ministro della Cultura, è scomparsa la categoria Controversie, in cui si parlava delle polemiche che lo hanno investito dopo che Vittorio Sgarbi e Morgan si erano lasciati andare a sessismo e turpiloquio durante l'inaugurazione dell'estate al MAXXI, museo di cui era direttore. Un cambiamento che accompagna la nomina a Ministro, dove ha preso il posto di Gennaro Sangiuliano, dimessosi a seguito dello scandalo di questi ultimi giorni. L'ex Ministro, infatti, oltre a questioni personali e di gossip – di un tradimento di cui ha parlato al TG1 – è accusato di aver messo a repentaglio alcune informazioni segrete e sensibili, rivelandole alla sua amante Maria Rosaria Boccia, che aveva nominato consigliera del ministro per i grandi eventi. Alessandro Giuli, giornalista che si è formato al Foglio, in gioventù attivo nella formazione neofascista Meridiano Zero e volto noto dei salotti televisivi dove era chiamato, spesso, come voce vicina a Fratelli d'Italia e al Governo di Giorgia Meloni, era stato nominato due anni fa Direttore del Maxxi.

L'incidente con Sgarbi e Morgan

Un lavoro che aveva svolto nel silenzio e nella riservatezza, tranne per quanto riguarda l'inaugurazione della stagione estiva dello scorso anno. Giuli, infatti, aveva ben pensato di invitare Vittorio Sgarbi e Morgan che avrebbero dovuto tenere un "inedito faccia a faccia su gusti e passioni, tra parole e note suonate al piano" come recitava l'evento su Facebook. Un evento che, però, ha preso una piega non proprio inaspettata: il critico d'arte e il cantautore, infatti, si erano lasciati andare a volgarità, sessismo e turpiloquio, scatenando l'unica vera polemica attorno a Giuli, durante il breve passaggio al Museo romano. E proprio questo momento aveva portato alla correzione della sua pagina Wikipedia con l'aggiunta della categoria "Controversie".

Le due pagine Wikipedia di Giuli a confronto

La scomparsa della categoria Controversia su Wikipedia

E prima che la categoria scomparisse si leggeva: "Il 21 giugno 2023, durante l'inaugurazione dell'Estate al MAXXI è stato ospite Vittorio Sgarbi. Sul palco il sottosegretario alla Cultura, in dialogo con Morgan, si è lasciato andare a diverse espressioni volgari e sessiste. Il 2 luglio il Presidente del Museo MAXXI ha espresso rammarico per il controverso intervento del sottosegretario". Insomma, il 6 settembre qualcuno ha cambiato la sua pagina Wikipedia, rendendola più istituzionale, e cancellando quell'onta che mal si addice a un ruolo come il suo. Insomma, resta il riferimento alla militanza giovanile "nel movimento politico di estrema destra di matrice neofascista Meridiano Zero", ma quella polemica non si confà al ruolo, stando a chi ha deciso di cancellarla.

La polemica sulla laurea

Subito dopo la conferma che Giuli sarebbe stato nominato Ministro della Cultura, sui social hanno cominciato a scatenarsi alcune polemiche: oltre a quelle per l'appartenenza a meridiano Zero e al suo essersi definito camerata, in passato, ne è partita anche una sul suo non essere laureato. In molti hanno notato come Giuli, pur avendo frequentato Filosofia alla sapienza di Roma, finendo tutti gli esami, non abbia mai discusso la tesi, preferendo cominciare il percorso giornalistico. Insomma, Giuli ha terminato gli studi, ma non ha chiuso l'ultimo atto. Una polemica che lascia il tempo che trova, visto che non è (solo) la laurea a definire le capacità per essere all'altezza di un ruolo istituzionale (anche se questo ruolo è il Ministero della Cultura). Tra i suoi predecessori, per esempio, né Walter Veltroni né Francesco Rutelli erano laureati, anche se quest'ultimo l'ha conseguita nel 2017.

La nuova foto sul sito del Mic: la differenza con Sangiuliano

Giuli stringe la mano al Presidente Mattarella

A differenza di Sangiuliano, che in questi anni aveva aveva dato prova di essere un ottimo gaffeur, con la voglia di scrivere di quelle altrui, prima di essere travolto da un insolito destino nell'azzurro mare di agosto (e settembre), Giuli si presenta come un volto più giovane e serio ("dandy" lo ha definito qualcuno, a causa del suo amore per un certo tipo di abbigliamento). E lo si nota anche nella scelta della foto che ha scelto per il sito del MIC: mentre Sangiuliano, infatti, aveva scelto una foto che lo mostrava a mezzobusto con le braccia conserte e lo sguardo fiero in camera, il nuovo Ministro ne ha scelta una più istituzionale, almeno per adesso. Giuli, infatti, è fotografato si profilo – spostato a destra nel rettangolo – mentre stringe la mano al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo ieri, 6 settembre, lo ha nominato Ministro.