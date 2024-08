Adele canta sotto il diluvio e il video diventa virale sui social I video di Adele che canta sotto una pioggia battente in uno dei dieci concerti di Monaco di Baviera sono diventati virali. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

Adele canta sotto il diluvio

Durante uno dei dieci concerti che Adele ha tenuto a Monaco di Baviera, il 14 agosto la cantante inglese ha cantato sotto il diluvio, come mostrano molti video che sono diventati virali. La popstar, infatti, sta tenendo una residency di 10 date alla Munich Messe Arena, una venue da circa 75 mila spettatori, piena ogni sera, come era ovvio aspettarsi. Nelle scorse ore hanno cominciato a girare sui social alcuni video dei fan che mostrano come a un certo punto la pioggia sia diventata un vero e proprio diluvio.

Adele scherza sul diluvio mentre canta

Nelle immagini che stanno girando si vede Adele cantare "Oh my God", canzone contenuta nel suo ultimo album "30", mentre attorno a lei piove copiosamente e i fan, tra il pubblico, ascoltano coperti con impermeabili. La cantante non si è scoraggiata e ha continuato, riuscendo anche a scherzare col proprio pubblico: "Se smette di piovere quando faccio ‘Set Fire to the Rain', mi incazzo veramente!". La cantante è stata obbligata a vestire delle scarpe da ginnastica per evitare di scivolare sul palco bagnato e anche su questo è riuscita a fare ironia.

La gag sulle scarpe da ginnastica

La cantante è riuscita a scendere una rampa di scale e attraversare la passerella, ma ha giocato con alcuni fan che la stavano riprendendo e fotografando: "Togli quella macchina fotografica puntata sulle mie scarpe da ginnastica!" ha scherzato con un fan prima di allacciarsi le scarpe, come scrive la rivista inglese NME, aggiungendo: "Chi ha appena detto ‘Belle scarpe'? Smettetela di prendermi in giro! […] Questo è il mio quinto spettacolo e cinque è il mio numero fortunato, quindi, anche se piove a dirotto, questo è in realtà lo spettacolo più divertente che mi sto divertendo tra tutti gli spettacoli finora".

Adele ammette che si sposerà a breve

Nei giorni scorsi, proprio a Monaco, Adele aveva rivelato che si sposerà a breve con il fidanzato, il procuratore sportivo Rich Paul. La cantante, infatti, ha risposto a un fan che mostrava un cartello con su scritto: "Vuoi sposarmi?" e ha risposto: "Non posso sposarti, perché mi sto per sposare", confermando il futuro matrimonio con il fidanzato e riuscendo in un sol colpo anche a negare, ancora una volta, le voci che volevano che i due si fossero sposati in segreto nei mesi scorsi. La serie di 10 serate di Adele a Monaco si concluderà il prossimo 31 agosto.