Musica e Cultura
video suggerito
video suggerito

A Miss Italia 2025 polemiche contro Guè che fugge via dal palco dopo l’esibizione: “Una pessima figura”

Durante la finale di Miss Italia si è scatenata una discussione contro Guè che dopo l’esibizione ha abbandonato il palco senza parlare con i giudici.
Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi
A cura di Redazione Music
32 CONDIVISIONI
Il tavolo dei giudici di Miss Italia e Guè che va via
Il tavolo dei giudici di Miss Italia e Guè che va via

A Miss Italia si scatena una piccola polemica contro Guè, il rapper che, assieme a Shablo, Tormento e Joshua era stato ospite della finale del concorso di bellezza andato in onda su Raiplay, che ha visto vincere Katia Buchicchio. Il quartetto si è esibito sulle note di "La mia parola", canzone con cui hanno gareggiato nell'ultima edizione del Festival di Sanremo, ma appena terminata Guè è fuggito via senza parlare o dare spiegazioni, mentre i tre cantanti sono rimasti sul palco a rispondere alle domande della conduttrice Nunzia De Girolamo che ha subito notato l'assenza del rapper scatenando inizialmente qualche risposta imbarazzata dei cantanti ("Troppe Miss, forse") e poi rispondendo piccata "Certo, Guè è timido, la prendiamo per buona".

Dal tavolo dei giudici, però, si è subito alzata la protesta contro il rapper, soprattutto da parte di Roberta Erra – commentatrice anche di Ballando con le Stelle – e di Francesca Pascale. "Non è stato molto carino. A Guè è piaciuto talmente il palco che se n'è andato" ha detto polemicamente Erra, seguita a ruota da Pascale che ha polemicamente chiesto se avesse una giustificazione valida: "Io spero che abbia una giustificazione valida, altrimenti ha fatto una pessima figura l'arte e l'artista. Perché francamente bisogna rispettare non solo le persone che sono qui" ha spiegato la giudice.

Erra ha sottolineato anche come De Girolamo avesse richiamato gli artisti sul palco dando l'opportunità a tutti di tornare ma Guè non ha accolto ricordando anche il rispetto verso "le persone che lavorano per tenere in piedi una struttura così. Va bene gli artisti, ma prima di  ogni cosa il rispetto per gli altri. Noi siamo qui anche per ascoltare loro sarebbe stato carino scambiare anche una parola con loro". A chiudere la discussione ci ha provato Alba Parietti che si è chiesta perché dare tutta questa soddisfazione a chi non lo merita. Dai social di Guè – che non ama molto queste situazioni – nessuna risposta o spiegazione, solo un applauso alle parole di Anna Falchi sul catcalling (sic) durante l'ultima puntata de La volta buona.

Musica e Cultura
32 CONDIVISIONI
Immagine
Live
ASSALTO
A GAZA CITY
Assalto israeliano a Gaza City: “Avanti fino alla distruzione di Hamas”. Onu: "È genocidio"
Pesanti attacchi israeliani su Gaza City: “Migliaia di persone intrappolate in città, è un inferno”
"Israele è entrato a Gaza City": 37 esplosioni in 20 minuti. Trump: "Hamas non usi ostaggi come scudi umani"
Mattarella ricorda i bambini uccisi a Gaza da Israele: "Morti per fame in ospedali bombardati"
Assemblea Onu appoggia la nascita dello Stato di Palestina, Israele e Usa contro: cosa dice la risoluzione
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Musica e Cultura
api url views