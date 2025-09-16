A Miss Italia 2025 polemiche contro Guè che fugge via dal palco dopo l’esibizione: “Una pessima figura”

Il tavolo dei giudici di Miss Italia e Guè che va via

A Miss Italia si scatena una piccola polemica contro Guè, il rapper che, assieme a Shablo, Tormento e Joshua era stato ospite della finale del concorso di bellezza andato in onda su Raiplay, che ha visto vincere Katia Buchicchio. Il quartetto si è esibito sulle note di "La mia parola", canzone con cui hanno gareggiato nell'ultima edizione del Festival di Sanremo, ma appena terminata Guè è fuggito via senza parlare o dare spiegazioni, mentre i tre cantanti sono rimasti sul palco a rispondere alle domande della conduttrice Nunzia De Girolamo che ha subito notato l'assenza del rapper scatenando inizialmente qualche risposta imbarazzata dei cantanti ("Troppe Miss, forse") e poi rispondendo piccata "Certo, Guè è timido, la prendiamo per buona".

Dal tavolo dei giudici, però, si è subito alzata la protesta contro il rapper, soprattutto da parte di Roberta Erra – commentatrice anche di Ballando con le Stelle – e di Francesca Pascale. "Non è stato molto carino. A Guè è piaciuto talmente il palco che se n'è andato" ha detto polemicamente Erra, seguita a ruota da Pascale che ha polemicamente chiesto se avesse una giustificazione valida: "Io spero che abbia una giustificazione valida, altrimenti ha fatto una pessima figura l'arte e l'artista. Perché francamente bisogna rispettare non solo le persone che sono qui" ha spiegato la giudice.

Erra ha sottolineato anche come De Girolamo avesse richiamato gli artisti sul palco dando l'opportunità a tutti di tornare ma Guè non ha accolto ricordando anche il rispetto verso "le persone che lavorano per tenere in piedi una struttura così. Va bene gli artisti, ma prima di ogni cosa il rispetto per gli altri. Noi siamo qui anche per ascoltare loro sarebbe stato carino scambiare anche una parola con loro". A chiudere la discussione ci ha provato Alba Parietti che si è chiesta perché dare tutta questa soddisfazione a chi non lo merita. Dai social di Guè – che non ama molto queste situazioni – nessuna risposta o spiegazione, solo un applauso alle parole di Anna Falchi sul catcalling (sic) durante l'ultima puntata de La volta buona.