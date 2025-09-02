Alfa con A me mi piace vince il Power Hits Estate 2025 di RTL 102.5, gli altri premi

È andato in scena dall'Arena di Verona il Power Hits Estate 2025 di RTL 102.5, in onda su TV8 e su Sky Uno oltre che in radiovisione sul canale di RTL 102.5, che ha decretato il brano più ascoltato dell'estate. Vince Alfa con la canzone A me mi piace (Ft. Manu Chao), diventata un vero e proprio tormentone di questi mesi. Riprende una delle hit più amate di Manu Chao, Me gustas tu, collaborando con lo stesso artista. Durante l'evento musicale Paola Di Benedetto e Matteo Campese hanno annunciato gli altri premi assegnati agli artisti. Tra i premiati Anna e Lazza.

Alfa è il cantante più ascoltato dell'estate 2025

Alfa si è aggiudicato il premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2025 che lo ha incoronato per il suo brano, A me mi piace (ft. Manu Chao), che per 10 settimane è stato in testa alla classifica delle canzoni più ascoltate e votate. Il cantante, dopo aver ricevuto il premio, ha commentato: "Sono davvero felicissimo ed emozionato di ricevere questo premio, questa è senza dubbio l’estate più bella della mia vita. Ringrazio RTL 102.5 e tutti i miei fan per il supporto incredibile. E ringrazio Manu Chao per aver creduto in me". Il giovane ha continuato spiegando di aver ricevuto la giusta carica per produrre nuova musica: "Questo premio mi dà la carica e l’ispirazione per scrivere nuove canzoni che spero possano arrivare a così tante persone. E soprattutto spero che nessun ragazzino scriva ‘a me mi’ in un tema d’italiano per colpa mia".

I premi Rtl 102.5 Power Hits Estate 2025 di FIMI, PMI e SIAE

Oltre al premio RTL 102.5 Power Hits Estate 2025, sono stati assegnati anche altri riconoscimenti, dalla associazioni FIMI, PMI e SIA.