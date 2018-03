Dopo l’allarme lanciato pochi giorni fa dal RASFF, il sistema di allerta europeo rapido per la sicurezza alimentare, sul pericolo di cozze contaminate da Escherichia Coli provenienti dalla Spagna , il Ministero del Salute ha diffuso nelle scorse ore i lotti di produzione incriminati e quindi destinatari di un avviso di richiamo immediato dal mercato. Come si legge nel comunicato, diffuso come al solito sul sito dello stesso Ministero nella pagina dedicata alle allerte alimentari nella sezione "Avvisi di sicurezza", il richiamo per rischio microbiologico dei molluschi riguarda le cozze Spagna vendute in Italia dalla ditta L'Acquachiara S.r.L., specializzata in prodotti ittici e con sede dello stabilimento di stazionamento in via Orti Ovest a Chioggia, nella città metropolitana di Venezia.

Le cozze interessate dal ritiro in particolare son quelle con lotto 18 B0602 prodotte in Spagna da Tapinidos e messe in commercio in retine da 5 chilogrammi ciascuna. L'allerta e il ritiro, già in atto da alcuni giorni, riguarda non solo la Grande distribuzione ma anche piccoli negozi, pescherie e mercati. Nelle cozze è stata riscontrata presenza di Escherichia Coli oltre i limiti di legge previsti, viene precisato nel documento del Ministero in cui si chiede anche ai consumatori, nel caso avessero già acquistato il prodotto, di non consumarlo ma di renderlo al punto vendita per un rimborso.