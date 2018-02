Un falso video, con un commento di sottofondo, è stato diffuso in rete e su Whatsapp, con lo scopo di gettare fango sui parlamentari italiani. M si tratta dell'ennesima bufala, montata ad arte, per aizzare l'elettorato contro il privilegi e gli sprechi della politica. La voce narrante tira in ballo anche Giorgio Napolitano.

Le immagini, seguendo il commento dell'utente che ha diffuso il video-denuncia diventato virale, mostrerebbero un parlamentare, che dopo aver stretto le mani ad altri colleghi, falsificherebbe le presenze anche per gli assenti, inserendo i tesserini negli scranni dell'Aula del Senato. "Questo parassita sta mettendo i cartellini della presenza dei parlamentari assenti – queste le parole del commentatore – tra questi c’è pure Napolitano". E non risparmia critiche ai vitalizi, a cui i politici non vogliono rinunciare, e ai giornalisti.

Il nome dell'uomo non viene però segnalato. Ma in realtà la clip non mostra quanto denunciato nell'audio di accompagnamento. Come ha segnalato anche il sito www.Democratica.com, quella mostrata nel video non è l'Aula del Senato, né quella della Camera. E sarebbero alcuni particolari a svelarlo, come l'abbigliamento dei parlamentari, che all'interno del Parlamento italiano indossano rigorosamente giacca e cravatta, mentre nel video in questione si vede un parlamentare con abbigliamento "casual". E poi ci sono alcuni elementi, come gli schermi a disposizione dei parlamentari, che non corrispondono ai nostri, o il colore del pavimento, (grigio nel video rosso rubino nel nostro Senato) o i braccioli in legno della clip, che sono assenti nei sedili di Palazzo Madama. Dalle immagini potrebbe sembrare piuttosto il Parlamento ucraino, anche se non si può affermare con certezza assoluta.