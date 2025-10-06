Saverio Tommasi e Arturo Scotto raccontano l’arresto da parte di Israele sulla Global Sumud Flotilla

In questa puntata di Confidential, Francesco Piccinini con il giornalista di Fanpage Saverio Tommasi e il deputato del Partito Democratico Arturo Scotto, raccontano la loro esperienza a bordo della Global Sumud Flotilla, la missione salpata a metà settembre con l'obiettivo di portare aiuti umanitari alla popolazione di Gaza, stremata dal conflitto.

Nel corso della puntata, il dibattito svela i dettagli inediti del viaggio, dalla partenza alle tensioni in mare aperto. Tommasi e Scotto raccontano gli inaspettati attacchi con droni e bombe sonore, culminati con l'abbordaggio da parte di soldati israeliani armati e a volto coperto, avvenuto illegalmente in acque internazionali.

L'intervista si addentra in particolare nel buio di quelle ore: l'isolamento totale causato dall'oscuramento delle comunicazioni (il jamming dei segnali), la detenzione in Israele e i maltrattamenti psicologici subiti da parte delle forze dell'ordine e della polizia vicina al ministro Ben Gvir.



Saverio Tommasi denuncia apertamente il furto di tutta l'attrezzatura giornalistica e degli effetti personali, condividendo il momento doloroso in cui gli è stata strappata a forza la fede nuziale. Dal canto suo, Arturo Scotto analizza lo scenario politico, evidenziando l'atteggiamento ambiguo del governo italiano e la criminalizzazione di chi porta solidarietà.

Questa puntata offre tutto il contesto necessario per comprendere le gravi violazioni del diritto internazionale subite dall'equipaggio durante la missione umanitaria, mantenendo sempre l'attenzione sul vero obiettivo: documentare e denunciare la carestia indotta e le condizioni disumane imposte al popolo palestinese. Un racconto crudo e in prima persona su cosa significa scontrarsi con il blocco israeliano.