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Saverio Tommasi e Arturo Scotto raccontano l’arresto da parte di Israele sulla Global Sumud Flotilla

Saverio Tommasi e Arturo Scotto raccontano a Confidential tutti i dettagli della missione umanitaria della Global Sumud Flotilla: dall’abbordaggio israeliano ai giorni in carcere.
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A cura di Redazione
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In questa puntata di Confidential, Francesco Piccinini con il giornalista di Fanpage Saverio Tommasi e il deputato del Partito Democratico Arturo Scotto, raccontano la loro esperienza a bordo della Global Sumud Flotilla, la missione salpata a metà settembre con l'obiettivo di portare aiuti umanitari alla popolazione di Gaza, stremata dal conflitto.

Nel corso della puntata, il dibattito svela i dettagli inediti del viaggio, dalla partenza alle tensioni in mare aperto. Tommasi e Scotto raccontano gli inaspettati attacchi con droni e bombe sonore, culminati con l'abbordaggio da parte di soldati israeliani armati e a volto coperto, avvenuto illegalmente in acque internazionali.

L'intervista si addentra in particolare nel buio di quelle ore: l'isolamento totale causato dall'oscuramento delle comunicazioni (il jamming dei segnali), la detenzione in Israele e i maltrattamenti psicologici subiti da parte delle forze dell'ordine e della polizia vicina al ministro Ben Gvir.

Saverio Tommasi denuncia apertamente il furto di tutta l'attrezzatura giornalistica e degli effetti personali, condividendo il momento doloroso in cui gli è stata strappata a forza la fede nuziale. Dal canto suo, Arturo Scotto analizza lo scenario politico, evidenziando l'atteggiamento ambiguo del governo italiano e la criminalizzazione di chi porta solidarietà.

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Questa puntata offre tutto il contesto necessario per comprendere le gravi violazioni del diritto internazionale subite dall'equipaggio durante la missione umanitaria, mantenendo sempre l'attenzione sul vero obiettivo: documentare e denunciare la carestia indotta e le condizioni disumane imposte al popolo palestinese. Un racconto crudo e in prima persona su cosa significa scontrarsi con il blocco israeliano.

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