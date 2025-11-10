La vera Gomorra: viaggio nel Clan Mazzarella tra sangue, il legame con Maradona e gli affari milionari

Viaggio esclusivo nel clan Mazzarella con il pentito Francesco: la faida con l’Alleanza di Secondigliano, gli affari e il ricordo di Annalisa Durante.

In questo episodio di Confidential, il programma di inchieste e approfondimento di Fanpage.it, continuiamo il nostro viaggio esclusivo all'interno delle dinamiche criminali che governano Napoli. Accompagnati in studio da Tommaso Ricciardelli (fondatore di Parliamo di Mafia) e dall'esperta in scienze investigative Marta Casà (Mente Criminale), ci addentriamo nel cuore del potere del clan Mazzarella, uno dei due grandi cartelli che, insieme all'Alleanza di Secondigliano, si contende il controllo del territorio.

La puntata offre un documento eccezionale: per la prima volta un ex boss, oggi collaboratore di giustizia, torna nei luoghi del suo passato. Le nostre telecamere hanno accompagnato Francesco Mazzarella tra le strade del suo feudo a San Giovanni a Teduccio, sfidando apertamente gli sguardi delle sentinelle della camorra.

Attraverso la sua testimonianza, ricostruiamo la sanguinosa guerra contro l'Alleanza di Secondigliano ed esploriamo i tentacoli del clan. Il video svela retroscena inediti su come la camorra abbia infiltrato l'industria della musica neomelodica per ottenere consenso sociale. Ripercorreremo inoltre l'epoca del boss di Forcella Luigi Giuliano, rivelando aneddoti scioccanti sul legame di amicizia e gli eccessi tra Diego Armando Maradona e la criminalità.

Affronteremo poi una delle pagine più buie della città: la tragica morte dell'innocente quattordicenne Annalisa Durante, uccisa nel 2004 durante un agguato fallito dai killer dei Mazzarella. Infine, l'inchiesta mostra il volto moderno della criminalità. Analizzeremo lo scandalo "Petrol Mafie", un'indagine che svela come i Mazzarella, alleati al potentissimo clan Moccia e alla ‘Ndrangheta, abbiano messo in piedi una truffa miliardaria sulle accise dei carburanti. Un quadro completo per comprendere come la camorra sia passata dal comando dei vicoli di Napoli ai grandi salotti dell'alta finanza.