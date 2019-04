Ha provato a recuperare il giocattolo del nipote che si era incastrato sulla grondaia del balcone, ma ha perso l'equilibrio ed è precipitata. È morta sul colpo Giulia Cartuccia, nonna di 75 anni di Civitanova, in provincia di Macerata. La tragedia è avvenuta intorno alle 11:30 di oggi, lunedì 8 aprile. La donna si trovava nella sua casa in via Custoza e stava accudendo il nipotino che giocava sul terrazzo con una macchina di plastica, che è improvvisamente finita sulla grondaia di una tettoia sporgente oltre il balcone al primo piano di una villetta. L'anziana ha pensato di poterla recuperare facilmente, avrebbe scavalcato la balaustra ma sarebbe poi scivolata sui coppi cadendo a terra dopo un volo di circa 4 metri.

In casa c'era anche la figlia della donna, che per prima ha chiamato i soccorsi, ma quando sono arrivati i sanitari del 118 non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. Sul posto anche i carabinieri di Civitanova, che sono al lavoro per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.