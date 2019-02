Cham, originario del Camerun, è stato sempre un ragazzo studioso, volenteroso di imparare e di potersi così creare un futuro. Per questo la sua intenzione è stata sempre quella di proseguire gli studi fino alla laurea. L'unico problema è che si tratta di un immigrato ancora in attesa dell’esito della sua domanda di asilo in Italia: un ostacolo che fino ad ora sembrava insormontabile ma che ha potuto finalmente superare nei giorni scorsi grazie all'Università di Palermo che infine lo ha accettato tra le sue matricole. Con una decisione storica, infatti, l’Ateneo del capoluogo siciliano si è dotato di un regolamento interno per consentire a chi aspetta il riconoscimento dello status di rifugiato di iscriversi a un ciclo di studi senza dover attendere i documenti rilasciati dal Viminale.

Njifon Mouhamed Chamwil è arrivato in Italia, come tanti altri, a bordo di un barcone ma una volta sbarcato si è subito messo al lavoro. Con un permesso di soggiorno temporaneo, come ha raccontato a Repubblica, in due anni ha imparato l’italiano alla perfezione trovando lavoro anche per un centro d’accoglienza come mediatore culturale. Ora il passo finale dell'Università . "Noi abbiamo fatto questo ragionamento, se loro con il permesso temporaneo hanno la possibilità di lavorare, perché non possono anche studiare?", ha spiegato il rettore dell'Università di Palermo, Fabrizio Micari. Cham così è stato il primo a beneficiare di questa possibilità e ora inizierà a seguire il corso di laura in Lettere moderne e studi interculturali della facoltà di Scienze umanistiche. "Se otterrò i documenti lavorerò qui a Palermo perché questa città mi ha dato tanto e conto di restituire quanto mi è stato dato" ha spiegato Cham.