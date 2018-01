Un post scritto a 4 mani, per rispondere alle critiche, smentire le indiscrezioni pubblicate da alcuni quotidiani e ribadire l'unità di intenti per la campagna elettorale. È questo il tentativo che Grillo e Di Maio fanno mentre si rincorrono le voci di "distanze e dissensi" sulla linea politica del MoVimento 5 Stelle, in particolare sul tema delle alleanze post elettorali. Un punto sul quale i vertici Cinque stelle confermano quanto detto in apertura di campagna elettorale: nessuna alleanza organica, niente governi "misti", nessuna convergenza strategica, né a destra né a sinistra.

Si legge sul blog delle stelle

Abbiamo un unico programma, presentato ieri assieme al simbolo, e un unico candidato premier. Come sempre abbiamo detto, la sera delle elezioni, se non dovessimo aver raggiunto la maggioranza assoluta, faremo un appello pubblico a tutti i gruppi e chiederemo di dare un Governo a questo Paese sui temi. No spartizioni di poltrone o di potere, ma soluzioni concrete ai problemi del Paese. Astenersi voltagabbana.

Quanto alla freddezza fra loro, arriva una smentita, in puro stile grillino, con attacco ai giornalisti e metafora inclusa