Zakaria esce per andare a scuola 10 giorni fa e scompare nel nulla. Il papà: “Aiutateci a trovarlo” Zakaria Fheran, 17enne di Sassuolo, è scomparso lo scorso 4 ottobre: è uscito da casa per andare a scuola e non è più rientrato. Presentata denuncia alla Polizia. Il papà a Fanpage.it: “È la seconda volta che si allontana in un mese, siamo preoccupati. Aiutateci a trovarlo”.

A cura di Ida Artiaco

Zakaria Fheran.

Da 10 giorni la famiglia di Zakaria Fheran, 17enne che vive a Sassuolo, è in apprensione: il ragazzo, infatti, è uscito da casa per andare a scuola ed è scomparso nel nulla. Da allora sono partite le ricerche ed è anche stata presentata regolare denuncia presso il commissariato di Polizia della cittadina emiliana.

Era precisamente il 4 ottobre scorso quando di Zakaria si sono perse le tracce. Secondo i suoi amici, il ragazzo, che frequenta la scuola "Istituto di Istruzione Superiore A. Ferrari" di Maranello, "è una persona affettuosa e rispettosa, ed è amato da tutti coloro che lo conoscono".

Da qui l'appello di coloro che lo conoscono e gli sono vicini a contattare immediatamente le autorità locali. "Chiediamo anche a coloro che frequentano la stessa scuola o che sono entrati in contatto con Zakaria di condividere qualsiasi dettaglio che possa aiutare a rintracciarlo. Ogni piccola informazione potrebbe rivelarsi cruciale. I familiari e la comunità locale sono in ansia, e qualsiasi aiuto offerto sarà immensamente apprezzato".

Contattato da Fanpage.it, il papà di Zakaria ha spiegato che questa non è la prima volta che il ragazzo si allontana da casa. "Zakaria quasi un mese fa era già andato via, ma dopo due giorni era subito tornato a casa. È un ragazzo che non ha problemi con nessuno", ha detto El Mehdi Ferhan, che ha aggiunto: "Anche la Polizia lo sta cercando ma non hanno trovato nulla. Io stesso sono andato a Modena, a Reggio Emilia, alla stazione di Bologna, ma non ho trovato nulla. L'ho visto una decina di giorni fa e non ho idea di dove possa essere. Ha preso lo zaino per andare a scuola e poi è sparito".

Il 17enne ha gli occhi marrone scuro, i capelli marrone chiaro ed è alto 1.64. "Vi prego, chiunque abbia informazioni, anche vedendo la sua foto, può chiamare la polizia", ha concluso il papà. Fanpage.it ha anche contattato il commissariato di Polizia di Sassuolo per avere informazioni sul ragazzo.