Vortice polare in arrivo sull’Italia: le regioni dove pioverà di più e quando è prevista la neve

In arrivo in Italia un vortice polare con piogge abbondanti e neve. Il maltempo proseguirà fino a fine gennaio e potrebbe intensificarsi per effetto del major stratwarming.
A cura di Maria Neve Iervolino
Si prepara ad arrivare anche in Italia un vortice polare che porterà piogge e rovesci prima sulle regioni settentrionali e del Centro, e successivamente anche sul Sud. Non sembra volersi arrestare il maltempo polare che da settimane a più riprese si sta abbattendo su tutta l'Europa, e anzi potrebbe degenerare in due cicloni polari.

Il climatologo: "Precipitazioni abbondanti"

Come spiega il climatologo Giulio Betti, si tratta di una nuova sequenza iniziata sabato 24 e domenica 25 gennaio: "Mentre la prima perturbazione della serie si allontana verso i Balcani, un secondo fronte si avvicina. Lo si può individuare tra Provenza e Sardegna e il motore che lo spinge verso l’Italia è il vortice ben visibile sulle Baleari".

"Le precipitazioni risulteranno più frequenti e abbondanti su Lazio, Umbria, Veneto centromeridionale, Friuli, Romagna, alte Marche e Toscana interna. Neve sulle Alpi oltre i 900-1200 metri". Domenica invece una marcata instabilità sta caratterizzando la giornata della Calabria tirrenica, Sicilia settentrionale, ovest Sardegna e Campania.

Il climatologo fa poi la sua previsione per l'inizio della settimana: "Nella prima parte di lunedì instabile sulle regioni tirreniche; rotazione dei venti a Maestrale cui seguirà un miglioramento al centro nord. Nuove piogge in arrivo martedì sera al Nord Ovest e sull’alta Toscana".

Pioggia e neve su tutta Italia: cos'è il major stratwarming

Il maltempo previsto alla fine di gennaio potrebbe degenerare e trasformarsi per l'inizio di febbraio in un fenomeno atmosferico noto come major stratwarming, un rapido e anomalo aumento delle temperature nella stratosfera polare che ha l'effetto di un vero e proprio terremoto climatologico perché è in grado di cambiare temporaneamente la circolazione atmosferica su larga scala. In questo caso, è previsto che si presenti con due distinti cicloni.

Il risultato di questo vortice polare previsto in Europa, e anche in Italia, è di piogge frequenti e intense, e nevicate su larga scala.

