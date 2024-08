video suggerito

Violenza sessuale a Riccione, 16enne abbandonata in strada da due uomini chiede aiuto: "Non ricordo nulla" La Procura di Rimini ha aperto un fascicolo per violenza sessuale di gruppo pluriaggravata dopo che una ragazza di 16 anni ha chiesto aiuto ai carabinieri per essere stata abbandonata in strada da due uomini. Pare che la giovane si prostituisse da tempo sui social network: indagini in corso.

A cura di Ida Artiaco

È stata abbandonata in strada da due uomini e a quel punto ha chiesto aiuto ai carabinieri, precisando però di non ricordare nulla di quanto successo, forse perché sotto l'effetto di droghe. La Procura di Rimini ha pertanto aperto un fascicolo e ora indaga per violenza sessuale di gruppo pluriaggravata su una minorenne.

La protagonista della vicenda sarebbe infatti una ragazza di 16 anni. Le indagini, condotte dai carabinieri di Riccione sotto la supervisione del sostituto procuratore Davide Ercolani, sono scattate dopo che l'adolescente ha chiamato il 112 per chiedere aiuto, disorientata e spaventata, dopo essere stata abbandonata in strada da due uomini. La successiva visita in ospedale avrebbe confermato i sospetti di violenza la sessuale. La ragazza avrebbe detto a sanitari e carabinieri di non ricordare cosa è successo anche a causa dell'assunzione di droga. Sempre i militari stanno esaminando le telecamere della zona di Riccione in cui lo stupro sarebbe avvenuto e avrebbero già individuato l’auto dei due presunti responsabili delle violenze.

Secondo il racconto della stessa vittima 16enne, quest'ultima avrebbe concordato con due uomini un'uscita per la sera precedente. Con i due avrebbe quindi assunto droga. Ad avviso dei carabinieri e della Procura di Rimini il caso potrebbe non essere isolato, ma rientrare in un diffuso fenomeno di prostituzione minorile, organizzato via web, per cui sono in corso accertamenti anche su profili di altre minorenni che potrebbero essere coinvolte nel giro. La ragazza, è emerso, si prostituiva da tempo attraverso i social media, utilizzando sistemi complessi di pagine nascoste e link, e offrendo un listino prezzi dettagliato.