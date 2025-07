Violento scontro tra due auto a Catanzaro: muore sul colpo un uomo e sua figlia di 7 anni

Immagine di repertorio

Violento incidente stradale a Catanzaro. Nello scontro tra due auto sono morti un uomo di 35 anni e sua figlia di 7 anni. Stando alle prime informazioni, l'impatto è avvenuto in viale Emilia, nella zona Sud della città. Subito è stato lanciato l'allarme. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 ma purtroppo per il papà e la bimba non c'è stato più nulla da fare: sono morti sul colpo. Sull'accaduto indagano i carabinieri e la polizia del posto.

Ora si sta cercando di ricostruire la dinamica dell'accaduto: le due auto, ovvero una Volkswagen Golf e una Fiat Panda, viaggiavano in opposto senso di marcia quando sarebbe avvenuto il frontale. Il motivo dell'impatto è sconosciuto: non è chiaro se una delle due auto abbia invaso la corsia opposta. A bordo della Golf il padre con la figlia, sono morti proprio in quegli attimi. Sono rimasti feriti invece i due passeggeri sulla Fiat Panda: si trovano ora all'ospedale di Catanzaro per tutte le cure del caso.

Sul posto sono giunte anche le squadre dei vigili del fuoco del comando centrale e del distaccamento di Sellia Marina per mettere in sicurezza i due mezzi e assicurare la circolazione stradale. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso.