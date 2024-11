video suggerito

"Violentata la notte di Halloween in un b&b a Firenze": 26enne arriva in ospedale in stato di choc Una donna ha denunciato di essere stata violentata in un bed and breakfast del centro di Firenze la notte di Halloween da una persona conosciuta poco prima. In corso le indagini della polizia.

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

Una ragazza di 26 anni arriva all’alba in ospedale in stato di choc e lì racconta di essere stata violentata la notte di Halloween. La denuncia arriva da Firenze, presumibilmente la violenza sessuale sarebbe avvenuta in un bed & breakfast del centro.

La vittima è una giovane donna di origine straniera, secondo la ricostruzione dei quotidiani locali si sarebbe presentata all'alba di ieri – venerdì 1 novembre – all’ospedale di Careggi in stato di choc e lì avrebbe raccontato quanto accaduto. Secondo la sua ricostruzione, lo stupro sarebbe avvenuto dopo una serata con delle amiche. Avrebbe conosciuto un uomo in un locale nella zona di via de' Neri, dietro piazza della Signoria a Firenze, e poi lui l’avrebbe convinta ad andare insieme in una struttura ricettiva del centro. E lì, secondo quanto raccontato dalla 26enne, sarebbe avvenuta la violenza.

All’ospedale Careggi – dove i medici hanno raccolto la testimonianza della donne e l’hanno visitata – è scattato il codice rosa, la procedura riservata alle persone vittime di violenza. Sul caso sta indagando la polizia: la ragazza, stando a quanto emerso, non sarebbe riuscita a fornire le generalità del presunto aggressore.

Ora gli agenti sono al lavoro per cercare immagini utili alle indagini nelle telecamere di sicurezza che si trovano nel centro storico: così potranno individuare la strada dove si trova la struttura ricettiva in cui sarebbe avvenuta la violenza e tenteranno di risalire al presunto autore dello stupro e a eventuali complici.