Violenta grandinata in Sicilia: “Chicchi come palline da tennis”, danni a colture e auto Violenta grandinata nell’Agrigentino. Sabato 23 settembre le zone di Cianciana, Sant’Angelo Muxaro e San Biagio Platani sono state colpite da chicchi di grandine che hanno raggiunto anche i 7 centimetri di diametro. Distrutte le auto e gravemente danneggiati i campi. Temporali e allagamenti anche a Palermo e provincia.

A cura di Eleonora Panseri

Danni pesantissimi nell'Agrigentino, dove una violenta grandinata si è abbattuta nella giornata di ieri, sabato 23 settembre. Le aree maggiormente interessate dal fenomeno sono state Cianciana, Sant’Angelo Muxaro e San Biagio Platani, dove i chicchi di grandine hanno raggiunto anche i 7 centimetri di diametro. Distrutte le auto e gravemente colpiti i campi.

"Abbiamo avuto una grandinata che ha distrutto mezzo paese e ha fatto danni enormi agli oliveti e ai pistacchieti", ha scritto il sindaco di San Biagio Platani, Salvatore Di Bennardo, a Salvo Cocina, direttore generale della Protezione civile siciliana. Il messaggio è stato diffuso su Facebook della Protezione civile della Regione Sicilia.

La grandine caduta nell’Agrigentino

Nel post pubblicato sui social si legge: "La dimensione della grandine ha raggiunto grandezze record con pezzi di ghiaccio delle proporzioni di una pallina da tennis. Sono in corso verifiche di eventuali danni da parte dei funzionari della Protezione Civile. Agli abitanti si raccomanda di non uscire di casa con condizioni meteo pericolose".

I danni causati dalle grandinate delle scorse ore

Strade allagate invece a Palermo e provincia, dopo l'intenso temporale delle scorse ore. Allagati i sottopassi di viale Bagnera a e corso Baldassarre Scaduto a Bagheria. Dopo gli interventi del Comune le situazioni di pericolo sono state risolte, così come sono stati rimossi i i rifiuti che sono stati trasportati dalla forza dell'acqua. Non sono stati segnalati in questo caso danni a cose o persone.

Allagata anche la zona di via Ernesto Basile, dove sono saltati alcuni tombini, e di corso Re Ruggero, nei pressi di villa d'Orleans, in corso Alberto Amedeo, in via Ugo La Malfa, in via Messina Marine, in via Francesco Crisp, in piazza Indipendenza.

Tombini saltati a Palermo

Anche Trapani è stata violentemente colpita dal maltempo. La pioggia è arrivata nella tarda mattinata di sabato, con venti fortissimi che hanno causato il crollo di alberi sulle strade, mentre alcuni cartelloni sono stati messi in sicurezza dai vigili del fuoco e diverse strade si sono allagate, come si legge sul Giornale di Sicilia.